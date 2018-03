Vedení ANO: ČSSD by mohla mít maximálně čtyři ministry

PRAHA Místopředsedové hnutí ANO Jaroslav Faltýnek a Richard Brabec by byli ochotni pro sociální demokraty vyčlenit ve vládě vedení maximálně čtyř ministerstev. Jedním z nich by mohl být takzvaně silový resort. Ministerstva financí se ale ANO vzdát nechce. Premiér v demisi a předseda ANO Andrej Babiš nechce zatím otázku komentovat.fdn

Místopředsedové hnutí ANO Jaroslav Faltýnek a Richard Brabec by byli ochotni pro sociální demokraty vyčlenit ve vládě vedení maximálně čtyř ministerstev. Jedním z nich by mohl být takzvaně silový resort. Ministerstva financí se ale ANO vzdát nechce. Premiér v demisi a předseda ANO Andrej Babiš nechce zatím otázku komentovat. Zástupci vedení ANO to novinářům řekli před začátkem sobotního jednání poslaneckého klubu ANO na pražském Chodově.

Vedení hnutí v sobotu své poslance seznámí s postupem vyjednávání o vládě. Babiš ve čtvrtek oznámil, že hnutí nyní bude jednat exkluzivně s ČSSD, cílem podle něj je vytvořit menšinovou koaliční vládu. ANO a ČSSD mají dohromady 93 poslanců, ve Sněmovně by se podle Babiše měly opírat o KSČM, jež má 15 zákonodárců.

Sociální demokracie by podle předsedy strany Jana Hamáčka považovala za důstojné obsazení pěti ministerských postů ve vládě. Někteří členové vedení ANO se shodli, že sociální demokracii jsou ochotni nabídnout maximálně čtyři křesla. Faltýnek novinářům řekl, že za něj by ČSSD mohla mít ve vládě nejvíce čtyři ministerstva, z toho jeden resort silový. Vyloučil, že by ANO neobsadilo funkci ministra financí. Připustil, že Hamáček jako někdejší stínový ministr obrany rozumí armádě.

Místopředseda hnutí Petr Vokřál se domnívá, že počet čtyř ministerstev pro sociální demokracii je „limitní“, na čemž by se mohli vyjednávači dohodnout. Umí si představit, že by sociální demokracie mohla získat funkci ministra zemědělství nebo v sociální oblasti. Nebránil by se také, aby ČSSD získala ministerstvo obrany.

Podle Brabce se obě strany v názoru na početní zastoupení ve vládě liší. Souhlasí s Faltýnkem, že by ČSSD měla dostat maximálně čtyři ministerská křesla. Brabec poznamenal, že vzhledem k volebnímu výsledku ČSSD by nárok na žádný z takzvaně silových resortů pro ně vzniknout nemusel. Chápe ale, proč ho vedení sociální demokracie před stranickým sjezdem a referendem požaduje.

Babiš nechtěl personální záležitosti vyjednávání o vládě komentovat. S Hamáčkem se podle něj dohodli, že nebudou vyjednávat přes média. K počtu ministrů Babiš řekl, že je „potřeba vzít kalkulačku a spočítat poměry“. Podle jeho propočtů nárok ČSSD na ministerské posty vychází na 3,5.

Podle Hamáčka by měla sociální demokracie usilovat o resorty, kde má hnutí ANO střet zájmů. Poslanci ČSSD v této souvislosti zmiňovali ministerstva spravedlnosti či vnitra kvůli stíhání Babiše. „Pokud tvrdím, a jsem o tom přesvědčen, že moje stíhání bylo objednáno a bylo to v resortu vnitra, tak zbytek si už domyslíte,“ poznamenal k tomu Babiš.

O programových prioritách budou v příštích dnech vyjednávat expertní týmy. Podle Brabce je největší rozpor s ČSSD v oblasti daní. V otázce zrušení karenční doby, což požaduje ČSSD i KSČM, je podle něj ANO ochotno ke kompromisu, který nyní připravuje. Ohledně návrhu komunistů, aby se scházeli zástupci ANO, KSČM a ČSSD společně, Brabec řekl, by raději nejprve dokončili příští týden jednání s komunisty. V dalších týdnech by pak takový formát schůzek podle něj nastat mohl. I podle Babiše jsou společné schůzky zatím předčasné. Z hlediska programu mají podle něj logiku, při vyjednávání o vládě by se ale měly strany jednat separátně.

Poslanecký klub ANO by měl na celodenním jednání jednat třeba i o fungování klubu nebo o docházce. Babiš při příchodu poznamenal, že není s přítomností poslanců ve Sněmovně spokojen. Kvůli absenci poslanců má podle něj hnutí problémy při hlasování.