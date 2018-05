Vedení ANO schválilo návrh koaliční smlouvy s ČSSD a programového prohlášení

PRAHA Širší vedení hnutí ANO jednomyslně schválilo podle místopředsedy hnutí Richarda Brabce návrh koaliční smlouvy a programového prohlášení případné společné vlády. Andrej Babiš řekl, že smlouvu považuje za přijatelný kompromis. Hnutí ANO zároveň slaví šest let od svého vzniku. ČSSD vyhlásilo referendum o vstupu do vlády. V sobotu budou programové prohlášení projednávat komunisté.

Nyní bude na sociální demokracii, zda se ve vnitrostranickém referendu rozhodne do vlády vstoupit, nebo ne, řekl Babiš novinářům před pátečním jednáním výboru a poslaneckého klubu hnutí ANO, které poté koaliční smlouvu schválilo. Vedení ANO s poslanci zároveň slaví šest let od registrace hnutí. V prostorách poslaneckého klubu pro představitele hnutí byl připraven dort a šampaňské. Dorazily i některé známé tváře hnutí, jako eurokomisařka Věra Jourová.

101800 may 18

„U nás není problém. Nezaznamenal jsem, že v rámci našeho hnutí byly nějaké rozporuplné komunikace. Výbor nás jasně vyzval, abychom znovu jednali s ČSSD, my jsme s nimi jednali, takže teď budeme čekat na rozhodnutí ČSSD,“ řekl Babiš. Sociální demokraté totiž mají v pátek vyhlásit oficiální referendum, v němž se rozhodne, zda do vlády s ANO strana vstoupí nebo ne.

„Já jsem rád, že jsme to nějak dojednali. Samozřejmě koaliční smlouva je určitě důležitá, ale ještě důležitější je, aby to fungovalo, aby to fungovalo lépe než za té minulé koaliční vlády,“ řekl Babiš, který byl v minulé vládní koalici ČSSD, ANO a KDU-ČSL ministrem financí.

ANO a ČSSD by podle návrhu koaliční smlouvy musely zajistit, že pro důvěru jejich vládě budou hlasovat všichni poslanci tohoto hnutí a strany. Mezi stranami zároveň bude muset být shoda na zákonech mj. o rozpočtu, daních, volbách, referendech, změnách ústavy a médiích, stojí v návrhu smlouvy.

Pokud se nepodaří urovnat spor v koalici ANO a ČSSD a všichni sociálnědemokratičtí ministři odstoupí, do týdne má podat demisi premiér a ministři ANO.



Členové SPD nemusí opustit své funkce ve sněmovně

Koaliční smlouva podle něj obsahuje přijatelný kompromis i v otázce postupu v případě prvoinstančního odsouzení člena vlády. ČSSD žádala v takovém případě odchod dotyčného člena vlády, ANO to odmítalo. Obě strany se nakonec dohodly, že by odsouzení znamenalo konec koaliční smlouvy. Opatření je namířené proti Babišovi, kterého policie obvinila z podvodu v případu financování farmy Čapí hnízdo. Babiš to v pátek znovu označil za zpolitizovanou záležitost.

Podle Babiše ČSSD ustoupila od požadavku, aby na základě koaliční smlouvy byli z funkcí ve Sněmovně odvoláni představitelé SPD. Sám k tomu nevidí důvod. „Já v tom nevidím souvislost mezi ustanovením Sněmovny a vládou,“ řekl. Podle něj trvalo ustavení Sněmovny měsíce a nové otevření této záležitosti by znamenalo další dlouhá jednání.

Na předsedu ANO, který čelí stíhání v případu dotace pro farmu Čapí hnízdo, míří závěrečné ustanovení návrhu koaliční smlouvy. Stojí v něm, že pokud by v „přiměřené době“ neodstoupil nepravomocně odsouzený člen vlády, smlouva by přestala platit.



Názory na koalici nejsou v krajích jednotné

Mezi sociálními demokraty v Královéhradeckém kraji převládá názor, že by ČSSD neměla jít do vlády za každou cenu. Vyplynulo to z dnešních vyjádření členů ČSSD v regionu.

„Pokud by proběhlo referendum dnes, tak by pro vstup do vlády nebylo. Je to můj soukromý pocit z rozhovorů s některými členy ČSSD,“ uvedl v pátek hradecký hejtman Jiří Štěpán. Členská základna by podle něho měla dostat detailní informace o vyjednaných podmínkách i koaličních pojistkách. „V tuto chvíli se kloním k názoru do vlády nejít,“ řekl Štěpán.

Někteří členové ČSSD v Jihočeském kraji zase budou zvažovat, zda za stranu budou kandidovat v podzimních komunálních volbách, pokud sociální demokracie vstoupí do koalice s ANO. V pátek to oznámil člen vedení ČSSD na jihu Čech a poslanec Ondřej Veselý. Podle něj region není jednotný v tom, zda do vlády s hnutím ANO vstoupit, či zůstat v opozici. Sociální demokraté by v pátek na jednání svého předsednictva měli vyhlásit vnitrostranické referendum, které definitivně rozhodne o vstupu do vlády s ANO, nebo o jeho odmítnutí.



Skutečnost, že by se vláda opírala o podporu KSČM, považují v Pardubickém kraji většinou za nejmenší problém. Více jim vadí osoba Andreje Babiše a jeho způsob jednání. To ukázala anketa mezi představiteli ČSSD. Definitivně rozhodnuti, jak budou hlasovat ve vnitrostranickém referendu, však nejsou, neboť nemají přesné informace o vyjednaných podmínkách spolupráce.

U předsedy okresní organizace ČSSD Leoš Malina převažuje názor, že by strana do vlády jít neměla. „Je to i mínění většiny členské základny v Pardubicích. Odhaduji, že venkov to odmítne, nevím, jak se zachová Praha,“ uvedl Malina. Podle něj ČSSD v předchozí vládě svůj program obtížně prosazovala a Babiš si přisvojil její zásluhy.

Překážkou je také předvolební kampaň proti předsedovi hnutí ANO, která by vstupem do vlády byla popřena. Nelíbí se mu ani trestní stíhání Babiše a skutečnost, že nemá čisté lustrační osvědčení. „Zatím mě nikdo nepřesvědčil o tom, že když do té vlády půjdeme, nebude to naše konečná,“ dodal Malina.