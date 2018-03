Veganský ’sýr’? Žádný problém, recept z kešu ořechu je jednoduchý

Jste vegani a máte rádi sýry? Žádný problém. Připravit si doma veganský sýr z kešu ořechů je totiž vážně jednoduché. Nechte se inspirovat.

Kešu sýr

Na 1 kus:

100 g kešu ořechů



15 g lahůdkového droždí



třetina stroužku česneku



1 lžička agávového sirupu



šťáva z půlky citronu



špetka soli



150 ml vody



2 g práškového agaru



Ořechy namočíme nejméně na 1 hodinu do vody, scedíme a přesypeme do mixéru spolu s lahůdkovým droždím, česnekem, sirupem, citronovou šťávou, solí a vším, co nás napadne (bylinky, pepř nebo chilli fungují bezvadně). Zalijeme polovinou vody a rozmixujeme dohladka.



Druhou polovinu vody přelijeme do rendlíku, pečlivě promícháme s agarem, necháme 2 minuty probublávat a sundáme z plotny. Ještě než začne agar tuhnout, vmícháme do něj rozmixovanou ořechovou směs.



Připravenou směs nalijeme do pečicím papírem vyložené misky o objemu přibližně 250 ml (můžeme samozřejmě použít i vícero malých formiček), necháme trochu vychladnout a uložíme alespoň na 2 hodiny do lednice. Hotový sýr následně aplikujeme na veškeré karbohydráty v dosahu.



Recept pochází z kuchařky A co teda jíš? blogerky Lindy Mullerové.