Vejce na Zemana neházel, ale za roky stíhání odškodné nechce. Jsem otrávený, říká muž

PRAHA Podle obžaloby měl mrštit na demonstraci po prezidentu Miloši Zemanovi vejce. Soud ale Jindřicha Frühaufa očistil, státní zástupce nepředložil pevné důkazy. Údajný pachatel posléze avizoval, že si za zátěž způsobenou stíháním a soudním řízením řekne státu o odškodné. Od své snahy nakonec upustil. Původní proces byl pro něj prý příliš stresující.

Obvodní soud pro Prahu 2 z Jindřicha Frühaufa loni v dubnu sejmul obžalobu, že z jeho ruky na demonstraci při oslavách výročí 17. listopadu 2014 na pražském Albertově vyletělo směrem k hlavě státu vejce. Podle státního zástupce se měl muž dopustit výtržnictví, u soudu se však nic takového neprokázalo. Rozhodnutí soudu se stalo 10. června pravomocným, od toho dne začala běžet lhůta na podání žádosti o odškodnění.

Seznam Zprávy krátce poté přinesly zprávu, že dvaašedesátiletý muž skutečně uvažuje o kompenzaci za obtíže, které mu způsobilo obvinění, jež se nakonec neprokázalo. Od svého úmyslu ale podle zjištění serveru Lidovky.cz ustoupil. „Žádost pana Jindřicha Frühaufa o odškodnění ministerstvo spravedlnosti neeviduje,“ sdělil serveru Lidovky.cz Jakub Říman z tiskového oddělení resortu.

Frühaufovo rozhodnutí je nezvratné, lhůta pro podnět ministerstvu uplynula v prosinci. „Je promlčena,“ potvrdil mluvčí. Exponovaný příběh kolem důchodce z Kladna se tím definitivně uzavřel. Změnu názoru čtyřiašedesátiletý muž zdůvodnil tím, že ho kauza příliš vyčerpala. Připomněl, že se případ od jeho obvinění táhl skoro dva roky. Policie mu třeba v rámci vyšetřování dělala výtěr ústní dutiny, sebrala otisky prstů nebo si ho fotila.

„Představa, že bych něco podobného měl absolvovat znova, se mi příčila, trvalo by to další tři roky. A zase by se to rozmazávalo,“ vysvětlil serveru Lidovky.cz Frühauf, proč se nakonec na ministerstvo s prosbou o finanční odškodnění neobrátil. „Neměl jsem chuť se dál tahat po soudech. Byl jsem z celé té věci otrávenej a znechucenej. Jsem rád, že to mám za sebou. Možná ke škodě věci, ale nechal jsem to bejt,“ doplnil.

‚Nebudu vám ty študáky udávat‘

Energii pro další boj se státem mu vzaly i zdravotní potíže a smrt jeho matky. Rušná životní etapa započala 17. listopadu 2014 na pražském Albertově. V rámci oslav 25 let od zhroucení komunistického režimu před účastníky vzpomínky předstoupil prezident Miloš Zeman, jeho přítomnost se ale setkala se silným odporem. Z davu se na pódium s prezidentem začala snášet vejce.

Když policie dav probírala, dostala se až k Frühaufovi. Policisté se od něj snažili zjistit, kdo vajíčka vrhal. Důchodce vzal před příslušníky odpovědnost na sebe. „Nebudu vám ty študáky udávat, to si radši napište, že jsem to házel já,“ informovala o jeho slovech Mladá fronta DNES. Policie nejprve jeho konání vyhodnotila jako přestupek, ale po zásahu pražského magistrátu a posléze státního zástupce ho na sklonku léta 2015 spolu s ještě jedním člověkem obvinila z výtržnictví.

U druhého pachatele bylo stíhání zastaveno, v říjnu 2016 ale státní zástupce Frühaufa obžaloval. V tu chvíli muži hrozilo, že skončí na dva roky ve vězení. Obvodní soud pro Prahu 2 ale v prosinci téhož roku věc postoupil jako předtím policie magistrátu s tím, že jde nejvýš o přestupek. Po stížnosti státní zástupkyně Městský soud v Praze vrátil případ do soudní síně, pražský obvodní soud ho tak musel projednat znovu.

V dubnu 2017 soud důchodce očistil. Podle soudce Milana Rossiho nebylo Drahoš možné doložit, že vejcem skutečně mrštil Frühauf. Současně zkritizoval práci polici i žalobců. „To skutečně nemůže obstát jako kvalitní práce policie, za kterou by mělo stát i státní zastupitelství a nakonec i jiné orgány činné v trestním řízení,“ poznamenal soudce. Sama žalobkyně Táňa Dočekalová poté přiznala, že důkazní situace je složitá. Nakonec se neodvolala.