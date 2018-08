Šéfové velkých firem musí odkrýt své příjmy. Evropská unie zavádí změny pro akciové společnosti

PRAHA Ve Velké Británii se jim říká tlustí kocouři. Nelichotivé přízvisko náleží manažerům korporací, kteří vydělávají astronomické částky. Ostrovní království je průkopníkem v tvrdé regulaci výdělků, má stanovený strop a povinnost zveřejňovat odměny velkých šéfů.

Nyní se taková pravidla řítí na celou Evropskou unii. Všechny akciové společnosti, které jsou na evropských burzách, budou muset zveřejnit detailní rozpis, kolik si jejich vedení vydělává.

Novinku, kterou část států přijala dříve o vlastní vůli, zavádí evropská směrnice, členské země ji musejí začlenit do svého právního řádu nejpozději k 10. červnu 2019. Česká republika nepatří ke státům, které už finanční svlékání zavedly. Pro akciové společnosti usazené v tuzemsku to tedy bude ostrý předěl. Novela se dotkne například polostátního gigantu ČEZ, Kofoly, O2 nebo Komerční banky.

Akciovky kotované na burze budou muset každý rok vyvěsit na internet přehled odměn, které dostali členové představenstva, dozorčí či správní rady a generální ředitel. A to do poslední položky a včetně příjmů od příbuzných firem. Nyní to uvádějí ve výroční zprávě jen jako souhrnné číslo, kolik se celkem vyplatilo – nový zákon zavede povinnost rozepsat peníze tak, aby bylo nezpochybnitelně jasné, kdo je dostal a za co.