Velká oslava. Designblok odhalil téma a vizuál jubilejního dvacátého ročníku

Největší festival designu a módy ve střední Evropě proběhne od 25. – 29. října 2018. Návštěvníky v prostoru Výstaviště Praha Holešovice čeká pohled do budoucnosti designu v podání českých i zahraničních účastníků. Oslava bude symbolizovat nejen výročí 100 let od založení Československa, které letos rezonuje kulturní sférou, ale i oslava dvaceti let Designbloku a ohlédnutí do jeho historie.