VELKÝ KNIŽNÍ ČTVRTEK: série vražd na Sibiři i patálie ruského aristokrata

PRAHA Mrazivá detektivka Tomáše Boukala zavede čtenáře do centra Sibiře. O příhodách ruského hraběte zase píše Amor Towles. Kniha Dívka, která upíjela měsíc spisovatelky Kelly Barnhillové vyhrála. Představujeme tři knihy z celkových patnácti titulů vycházejících na Velký knižní čtvrtek 15. března.

Hřbitov nevěst

Tomáš Boukal - Hřbitov nevěst.

Osamělý český etnograf se v prostředí

nekonečných bažin a lesů cítí spokojeně. Naplňuje ho práce - hledá totiž příslušníky místních domorodých skupin, které se ocitají na hranici zániku. V lesích se ztrácí mladé dívky a není nikoho, kdo by je hledal. Etnograf se postupně zaplétá do série kriminálních případů... Spisovatel Tomáš Boukal prostředí popsané v knize zná - několik let žil na Altaji (jižní Sibiř) a jeho dílo je

tak mrazivě autentické. Za sibiřskými kmeny podnikl řadu výprav.

Hřbitov nevěst

Tomáš Boukal



Nakladatelství Mladá fronta

220 stran

Doporučená cena: 259 Kč

Vychází na velký knižní čtvrtek 15. března

Gentleman v Moskvě



Hrabě Alexander Iljič Rostov je odsouzen k tomu, že nesmí vytáhnout paty z Metropolu, luxusního moskevského hotelu. Rostov je ale aristokrat každým coulem - uhlazený vzdělanec obdařený břitkým důvtipem. Teď se ale musí ukrývat jako zvíře, zatímco se kolem něj semelou ruské dějiny. Kniha zvítězila v anketě Kniha roku 2017 The Times, Sunday Times, Daily Express a Irish Times a jeho prodeje již překročily hranici milionu prodaných výtisků.

Gentleman v Moskvě

Amor Towles



Nakladatelství Vyšehrad

472 stran

Doporučená cena: 388 Kč

Vychází na velký knižní čtvrtek 15. března



Dívka, která upíjela měsíc



Každý rok obětují lidé jedno dítě čarodějnici žijící v hlubokých lesích, která je za odměnu má ochraňovat před zlem. Jenže čarodějnice Xan není zlá a dítě provede lesem, kde ho na druhé straně předá nové rodině. Jednou si ale dítě, které pojmenuje Luna, nechá. Čas plyne a z Luny se stává dospívající dívka. Když lesem začne obcházet muž odhodlaný čarodějnici zabit, bude muset Luna zapojit všechny mozkové závity, aby

tomu zabránila.