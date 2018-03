VELKÝ KNIŽNÍ ČTVRTEK: životy šumavských poustevníků i biblické příběhy pro dětí

Aleš Palán vyzpovídal samotáře na Šumavě. Martin Vopěnka ve své knize předává odkaz Bible dětem. Výběr uzavírá kniha Tomáše Maceka, která čtenáře seznámí s historií cyklistického závodu Giro D´Italia. Představujeme další tři knihy z celkových patnácti titulů vycházejících na Velký knižní čtvrtek 15. března.

Raději zešílet v divočině - Setkání se šumavskými samotáři

Novinář a publicista Aleš Palán vyzpovídal osm lidí, o kterých téměř nikdo neměl ponětí. Žijí totiž mimo jakoukoliv společnost. Někteří v lesní chýši, jiní v maringotkách. Všechny ale spojuje jedno - raději by zešíleli, než by se vrátili do měst. Knihu doplňují fotky fotografa Jana Šibíka, držitele Ceny World Press Photo.

Raději zešílet v divočině - Setkání se šumavskými samotáři

Aleš Palán



Nakladatelství Prostor

368 stran

Doporučená cena: 397 Kč

Vychází na velký knižní čtvrtek 15. března

Biblické příběhy pro nevěřící děti

Jak máme hájit evropskou civilizaci, když neznáme její kořeny? Srozumitelná nauční kniha Martina Vopěnky v tom dětem (ale i dospělým) chce pomoci. Autor klasické příběhy Bible moderně převypracuje a zasazuje do kontextu. Jsou minimem, které by měl každý Evropan znát, aby porozuměl sám sobě a svým evropským kořenům.

Biblické příběhy pro nevěřící děti

Martin Vopěnka



Nakladatelství Mladá fronta

200 stran

Doporučená cena: 279 Kč

Vychází na velký knižní čtvrtek 15. března

Příběhy Corsa Rosa - Sto ročníků Giro D´Italia

Kniha volně navazuje na Příběh Staré dámy, která se zabývala historií cyklistického závodu Tour de France. Zvod Giro D´Italia v roce 2017 oslavil jubilejní stý ročník. S přibývajícími úspěchy českých cyklistů se o Giru začíná čím dál tím více hovořit i u nás. Tomáš Macek jako reportér na těchto závodech působil a v této tématice je těžké najít někoho povolanějšího.