Velký politický návrat. David Rath chce být senátorem, zvolením by získal imunitu

PRAHA Bývalému hejtmanovi Davidu Rathovi otrnulo. Na konci letošního června jej Krajský soud v Praze poslal za korupci nepravomocně na osm a půl roku do vězení, nyní koketuje s myšlenkou kandidovat na podzim do horní komory parlamentu.

Pikantní je, že jej láká senátní kandidatura v­ severočeském obvodě Litoměřice. V tamní vazební věznici strávil v letech 2012 a ­2013 dlouhých osmnáct měsíců, když policie vyšetřovala jeho korupční kauzu.

Proti privatizaci nemocnic

Někdejší čelný sociálnědemokratický politik LN potvrdil, že se o ­kandidaturu v severních Čechách zajímá z několika důvodů.

„V Litoměřicích jsem ve vazbě strávil dost času, takže město znám nejen jako občan, ale v podstatě i z druhé strany, což je dle mého zajímavá zkušenost. Když to úplně zjednoduším, umístění věznice uprostřed města je naprosto nevhodné, čili jedno z možných témat, podotýkám okrajových, je i to, že Litoměřice by si toto měly vyřešit,“ řekl Rath.

Dominantním tématem jeho kampaně pak má být budoucnost zdravotnických zařízení v dané oblasti. „Velké skupiny jako Penta chtějí privatizovat potichu celou řadu nemocnic a nikdo se v­ politice tomuto nevěnuje, nikdo tomu nečelí a nepřichází s alternativním návrhem, jak tomu bránit a co místo toho nabídnout. A to je parketa, ve které jsem vždy byl poměrně silný,“ dodal bývalý ministr zdravotnictví, který se v současnosti věnuje soukromé lékařské praxi.

Skořápka po „Bobině“

Definitivně by se měl Rath rozhodnout o víkendu, protože počátkem příštího týdne musejí zájemci kandidaturu zaregistrovat. Na sesbírání podpisů pro nezávislou kandidaturu by už neměl čas, musí tedy využít nějaké strany nebo již existujícího hnutí. Podle informací LN je nejpravděpodobnější, že ukáže na blok bývalé europoslankyně Jany Bobošíkové.

„Vedu jednání s celou řadou subjektů i s tímto. Ale definitivní rozhodnutí musí padnout koncem víkendu, abych v­ pondělí, pokud řeknu ano, stihl udělat kroky, které jsou nutné pro kandidaturu,“ uvedl Rath, kterého v­ květnu 2012 zadrželo policejní komando se sedmimilionovým úplatkem.

Nyní čeká na odvolací soud, který by měl zasednout za několik měsíců. Zvolením do Senátu by získal trestní imunitu.

Pokud bude nakonec kandidovat, využije prostor mimo jiné k­ útoku na vyšetřovatele v čele s­pražskou vrchní žalobkyní Lenkou Bradáčovou či krajského soudce Roberta Pacovského.