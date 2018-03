Velmocenská hra o vězně číslo 1: Rusové chtějí hackera Nikulina unést, obávají se tajné služby

PRAHA Česko nikdy nepatřilo mezi přední hráče světové politiky, ale příběh ruského hackera Jevgenije Nikulina (30) dostává zemi do popředí zájmu dvou globálních velmocí. Kauzu podle informace LN vnímá Trumpova administrativa jako problém číslo jedna v česko amerických vztazích.

Nikulin čeká ve vazební věznici v Praze na Pankráci na verdikt ohledně svého vydání. O hackera mají enormní zájem USA i Rusko. Obě velmoci tvrdí, že se dopustil zločinů proti jejich občanům. Američané ho podezírají z krádeže mnoha desítek milionů osobních dat, Rusové ze zcizení (v přepočtu) několika desítek tisíc korun, které měl ukrást přes internet.

Jak zjistily LN, přetahovaná o Nikulina působí kromě politiků vrásky i českým bezpečnostním složkám. „Na základě signálů, které máme, existuje velké riziko, že se ho Rusové snaží dostat z přísně střeženého režimu. Usilují o to, dostat ho do situace, kdy by ho bylo možné unést,“ řekl LN zdroj z českých tajných služeb. Do toho podle zpravodajců zapadá i lednový dopis Nikulinovy matky prezidentu Miloši Zemanovi s prosbou o pomoc. Tehdy uvedl list Izvestija, že Rus v českém vězení umírá.

„Dbá se i na to, aby nebyl otráven“

Únos Češi nepodceňují. „Jde i o taktiku při eskortách k soudu. V týmu je vždy jeden příslušník, který hlídá, aby nedošlo k únosu. Dbá se i na to, aby nebyl otráven. Do misek se nabírá porce vždy anonymně a ze společného hrnce,“ řekl LN vysoce postavený důstojník Vězeňské služby (VS). Kam Nikulin zamíří, rozhodne ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO). Do té doby za něj odpovídá VS, která však nechtěla sdělit podrobnosti. „Z bezpečnostních důvodů nelze odpovědět,“ uvedla mluvčí VS Petra Kučerová.

Američané o Nikulina každopádně hodně stojí. „Jak řekl velvyslanec Stephen King, jeho prioritou je, aby zajistil, že bude Nikulin vydán do USA, aby tam čelil obviněním,“ napsal LN Ed Findley, tiskový atašé americké ambasády v Praze.