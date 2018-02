Velvyslancem ve Švýcarsku má být Škeřík, předchůdce Borůvku odvolali kvůli manželce

PRAHA/BERN Ambasadorský post ve Švýcarsku zel skoro rok prázdnotou. Za velvyslance, který si musel sbalit kufry kvůli aktivitám své choti, se teď našla náhrada. Borůvkovým nástupcem by se měl podle informací LN stát Ladislav Škeřík, dosavadní ředitel Diplomatického servisu.

Je tomu téměř rok, kdy českou diplomacií otřásl skandál dosud nevídaných rozměrů. Kvůli dehonestacím, které o tehdejším ministrovi zahraničí Lubomíru Zaorálkovi a několika dalších členech či sympatizantech ČSSD na sociálních sítích šířila Alena Borůvková, žena velvyslance ve Švýcarsku a Lichtenštejnsku Karla Borůvky, byl nakonec její muž odvolán, a jeden z nejžádanějších velvyslaneckých postů tak osiřel.



Symbolickou tečku za kauzou „hubaté“ manželky velvyslance, která nedokázala ztlumit svou vášeň pro internet, teď napíše jmenování nového ambasadora. Ten by měl do Bernu dorazit v řádu nejbližších měsíců, a Česko tak po roce bude mít v zemi helvétského kříže opět svého mimořádného a zplnomocněného zástupce.

Borůvkovým nástupcem by se měl podle informací LN stát Ladislav Škeřík, dosavadní ředitel Diplomatického servisu. Organizace spadající pod ministerstvo zahraničí (MZV) spravuje a pronajímá budovy cizím zastupitelským úřadům. Škeřík, který na MZV působí od roku 1984, má za sebou ambasadorské posty v Senegalu, Brazílii, Portugalsku a na Kypru. V Černínském paláci také působil jako ředitel personálního odboru.

Původní informaci LN potvrdil i Černínský palác. „Pan Škeřík má již agrément pro Švýcarsko, čeká se na souhlas z Lichtenštejnska,“ řekla LN Michaela Lagronová, mluvčí MZV.

Borůvka byl ze svého postu nečekaně odvolán loni v březnu. Stalo se tak ve dvou krocích. Nejprve ho Zaorálek na základě služebního zákona zbavil funkce vedoucího zastupitelského úřadu, prezident Miloš Zeman mu vzápětí nato odejmul titul velvyslance. Borůvkovo působení ve Švýcarsku tak bylo zpečetěné.

Na sítích kritizovala Zaorálka

Došlo k tomu poté, co Borůvka dostal několik varování, aby si svou ženu lépe ohlídal. Alena Borůvková totiž na svém twitterovém účtu několik měsíců šířila urážlivá slova o Zaorálkovi ak dobru d ával a i fámy o jeho soukromém i rodinném životě. Nařkla ho například, že ji tajně miluje. Na paškál si brala také některé novináře. Padala přitom silná slova jako „čuňata“ nebo „zdrogovaná lůza“.

Nešlo ale jen o možné vyřizování si účtů Borůvkové, která v roce 2009 neúspěšně kandidovala na post místopředsedkyně ČSSD. Připomeňme, že její kandidaturu podporoval tehdejší šéf sociálních demokratů Jiří Paroubek, straníci ale nominaci Borůvkové potopili. Borůvková si také vysloužila mediální přezdívku „Paroubkova Barbie“.

Tehdejšímu ambasadorovi přitížilo i to, že se jeho žena, bývalá analytička MZV, která přicházela do styku s utajovanými informacemi, na sociálních sítích chlubila kontakty na ruské diplomaty a politiky. Jestli její napojení na ruské kruhy ve Švýcarsku mohlo ohrozit bezpečnost Česka, se ale nikdy neprokázalo. MZV má od loňského nečekaného stažení Borůvky věc za uzavřenou.

Sám Borůvka, který před postem v Bernu hájil české barvy jako konzul v Mnichově a Jekatěrinburgu, byl po odvolání do Prahy přeřazen do Černínského paláce na post řadového referenta. Po několika týdnech ze služeb české diplomacie odešel nadobro. „Šel jsem do privátní sféry, blíže se k tomu nechci vyjadřovat. Je to moje soukromá věc,“ řekl loni na podzim LN.

Jeho manželka s několika pauzami ve své tweetové smršti pokračovala dál, i když po loňském volebním debaklu ČSSD už její zprávy byly spíše úlevné a měly vyvolat dojem, jak pohodový život ve Švýcarsku nyní vede. Poslední účet Aleny Borůvkové se odmlčel před několika týdny. Na Česko ale úplně nezanevřela. Před měsícem na své pražské adrese založila firmu Wolfoff Inv. a dala se na podnikání.