Velvyslancem ve Vatikánu se stane Václav Kolaja. Ve funkci nahradí Pavla Vošalíka

Václav Kolaja (46) - Václav Kolaja, narozený v červnu 1971, je kariérní diplomat, na ministerstvu zahraničních věcí působí od roku 1996, do letošního ledna byl rok a půl politickým náměstkem, nominovali jej lidovci. Vystudoval historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, na MZV začínal v odboru protokolu, poději se zaměřil na vztahy s Evropskou unií. Působil na zastupitelských úřadech v Londýně, Washingtonu a na Stálém zastoupení ČR při EU v Bruselu. - V roce 2009, kdy Česká republika předsedala Radě EU, vedl Kolaja pracovní skupinu Rady pro všeobecné záležitosti a koordinoval vztahy s Evropským parlamentem. Předtím, než v červnu 2016 nastoupil do funkce politického náměstka tehdejšího ministra Lubomíra Zaorálka (ČSSD), působil v Černínském paláci jako kybernetický koordinátor. O tom, že by se Kolaja mohl stát velvyslancem ve Vatikánu, se začalo hovořit loni v létě. - Dosavadního velvyslance u papežského stolce Pavla Vošalíka, který funkci zastává už desátým rokem, měl přitom podle původních plánů nahradit někdejší šéf protokolu Pražského hradu Jindřich Forejt, odjet měl po skončení mandátu Václava Klause (prezidentem byl 2003 až 2013). Bývalý ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg podle informací ČTK Forejta nejprve odmítal, nakonec souhlasil a vláda jmenování schválila. - Miloš Zeman však po zvolení do čela státu uvedl, že Forejt bude ve funkci na Hradě pokračovat. V dubnu 2015 při audienci u papeže Františka pak Zeman Forejta představil jako budoucího velvyslance. Řada diplomatů včetně ministra zahraničních věcí Zaorálka hlavu státu za toto vyjádření kritizovala, bývalý velvyslanec ve Vatikánu Pavel Jajtner dokonce Zemanovy výroky označil za nátlak na Svatý stolec. - Forejt dokonce v červnu 2015 v souvislosti s nominací na post velvyslance ve Vatikánu nastoupil do služebního poměru na ministerstvu zahraničí, zůstával ale na Hradě a měl na MZV neplacené volno. Snahy o jeho vyslání do Vatikánu ovšem vzaly zasvé koncem roku 2016 po aféře s kompromitujícím videozáznamem. Na jeho existenci upozornila média v prosinci 2016, Forejt krátce poté odešel z hradního protokolu a začátkem roku 2017 ukončil i služební poměr na ministerstvu zahraničí. - Zeman se přitom Forejta zastal ještě po jeho odchodu z Pražského hradu. "A já udělám všechno pro to, aby se naplnil jeho sen, to znamená, aby se stal velvyslancem ve Vatikánu," prohlásil prezident v rádiu Impuls. Podobě hovořil v lednu 2017 i v rozhovoru pro server Blesk.cz, kdy uvedl, že je Forejt ve Vatikánu přátelsky přijímán a bude záležet jen na této zemi, zda mu udělí souhlas, aby se tam stal velvyslancem. - Forejt se vrátil do hry ještě později. Lidové noviny na konci loňského srpna uvedly, že Zeman poté, co byl odmítnut jeho návrh na nominaci bývalého ministra dopravy Gustava Slamečky na místo velvyslance v Jižní Koreji, zablokoval nominaci Václava Kolaji na velvyslance ve Vatikánu a požadoval, aby vláda požádala o agrément pro Forejta.