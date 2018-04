Venku chutná líp, street food bude v kurzu stále, říká majitel foodtrucku

Přestavbou Airstreamu z roku 1969 strávil skoro čtyři roky, dnes v něm připravuje burgery a objíždí festivaly. „Street food je pořád v kurzu. Mám dvě teorie. První teorie říká, že langoš a párek v rohlíku jsou už minulostí, dneska se dá velmi kvalitně najíst i venku. Ta druhá teorie, proč si stále častěji dávají lidé jídlo na ulici nebo na různých farmářských trzích, food festivalech, je taková víc ulítlá. Venku prostě chutná líp,“ říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz Jiří Nechvátal.

Lidovky.cz: Jak se z vysoce postaveného manažera stane někdo, jehož snem je objíždět festivaly a připravovat lidem burgery?

Manažerem v korporátu stále zůstávám, jen o víkendu zapřáhnu karavan a vyrazím na akce. Komplikace je, když je nějaká zajímavá akce v týdnu, to si pak člověk musí vzít v práci dovolenou. Ale upřímně, uvidíme, který ze dvou světů časem převáží. Kancelářská krysa, nebo gastrokočovník?

Lidovky.cz: Máte foodtruck Airstream z roku 1969, který je v Česku ojedinělý. Věděl jste od začátku, že chcete jezdit s ním?

Nejsem si úplně jistý, že podobné Airstreamy po Čechách nejezdí. Vím, že jeden má Radiožurnál a druhý jeden pivovar. Ale gastro jsem zatím ještě neviděl, tak budu tajně věřit, že jsem zatím jediný. Karavan jsem objevil náhodou v Německu, byl právě dovezen z USA. Nabízeli ho se slevou, protože jej poškodil hurikán (spadl na něj strom). Jeho stav byl žalostný: podvozek zrezlý, okna vytlučená, uvnitř byla plíseň, protože do něj střechou zatékalo. Takový karavanový vrak. Koupil jsem ho naslepo, jen podle fotografií. Zaplatil jsem a čekal až mi ho kamion složí před barákem. Za týden od podepsání smlouvy byl skutečně dopraven.

Lidovky.cz: Jak dlouho trvala přestavba?

Přestavba trvala přes 3,5 roku. Také jsem si musel doplnit řidičský průkaz typu B+E, abych s ním mohl jezdit. Není to totiž žádné ořezávátko, přeci jen váží dvě tuny a na délku měří šest metrů.

Food Truck Historie „občerstvení na čtyřech kolech“ se datuje v Americe již od roku 1872, kdy bylo jídlo podávané z vozu taženého koňmi. Festivaly pojízdných občerstvení jsou v USA velkým hitem, obvykle jde o série v různých městech po celých USA. Největší z nich, Roaming Hunger, objíždí 50 trucků a loni ho navštívilo kolem 30 000 lidí.



Lidovky.cz: Dělal jste si na foodtrucku sám?

S první fází mi pomáhal bratr. Museli jsme vykuchat celý vnitřek, vyklepat poškozené plechy a opravit je. Z Ameriky jsme si nechali dovézt speciální nýty, abychom zachovali původní vzhled nýtovaní. Celkově jsme rekonstrukci pojali tak, aby co nejméně zasáhla do původního vzhledu. Proto třeba máme v digestoři okno. V tomto jsem si jist, že jsme jediní na světě. Následovalo zhotovení zcela nového podvozku, který vytvořila firma stavějící přepravníky (Popovičky) Poté bylo nutné udělat nové elektro rozvody a vnitřní sklolaminátovou skořepinu. Na těchto pracích se podílela společnost, která řeší nástavby nákladních aut a rovněž staví chladící vozy (České Budějovice). Když byl vnitřek hotový, přišla na řadu kuchyň od truhláře z Trhových Svin. V poslední fázi bylo zhotoveno gastro vybavení s digestoří od firmy (Karlovy Vary), která vytváří vybavení restaurací. Suma sumárum, stal se z toho celorepublikový projekt.

Lidovky.cz: Foodtrucky jsou v současnosti velmi oblíbené. Proč myslíte, že tomu tak je?

Nejen foodtrucky, ale celkově street food je pořád v kurzu. Mám dvě teorie. První teorie říká, že langoš a párek v rohlíku jsou už minulostí, dneska se dá velmi kvalitně najíst i venku. Je to díky trendům ve vaření, technologiím způsobu přípravy jídla a jeho následného uchování. Ta druhá teorie, proč si stále častěji dávají lidé jídlo na ulici nebo na různých farmářských trzích, food festivalech, je taková víc ulítlá. Venku prostě chutná líp! Člověk je stále někde zavřený. Realita všedního dne vypadá následovně: osm hodin prosedíte v kanceláři, minimálně hodinu denně strávíte v MHD, než dojede do práce a zpět. Takže možnost se pak dobře najíst v parku nebo náplavce, je prostě neodolatelná. A food truck je na to ideální společník.

Lidovky.cz: Recepty na burgery jste vymýšlel sám?

V našem malém týmu (jsme celkem tři) máme holčinu, která zbožňuje vaření. V gastro působila v Kanadě a USA, kde se také inspirovala. Recepty a celkovou skladbu jídla připravila jen ona, my ostatní jsme jen kompars jejího kulinářského umění.

Lidovky.cz: Co byste poradil někomu, kdo by si chtěl pořídit food truck a pověsit život kancelářské krysy na hřebík?

Pokud opravdu věří, že jeho jídlo je skvělé, a že bude lidem chutnat, tak ať jde za svým snem. Ignorovat okolí, které bude říkat, že konkurence je veliká, vaření na ulici časem přestane být IN. Člověk nemusí mít zrovna Airstream. Stačí omlácená Avie s vyříznutým výdejním oknem a s jídlem, které lidi osloví. Jsem přesvědčen o tom, že dělat sex a jíst dobré jídlo budou lidé stále. A je úplně jedno, jestli nastane robotizace 4.0, či naše ekonomika bude v recesi, nebo nás čekají předčasné volby. Ale nic není zadarmo. Přes týden si připravujete suroviny od dodavatelů, den před akcí se snažíte co nejvíce předpřipravit, aby to pak na place frčelo. A také musíte počítat s tím, že to zabere více času, než jste si na začátku mysleli.

Lidovky.cz: Co všechno u vás lidi mohou kromě burgerů koupit?

Ráno máme snídaňové menu - například vejce Benedikt nebo domácí lívance. Na oběd nabízíme polévku s krutony a k ní burgery se salátem nebo hranolky a jako dezert cheescake. Také se snažíme dostat do nabídky jedno jídlo, které nebude mít s burgery nic společného. K tomu káva, točené pivo nebo limonáda. Zkrátka kompletní servis přímo z maringotky.

Lidovky.cz: Chcete objíždět jen české festivaly, nebo se chystáte i do zahraničí?

Teď jezdíme jen po Čechách a to převážně festivaly, do zahraničí se nechystáme. Chtěl bych se ubírat trochu jiným směrem. Mým cílem je najít stálé místo, na kterém by karavan pravidelně jeden den v týdnu parkoval a lidé by se naučili na tomto místě na nás čekat. Třeba v pondělí na Hradčanské v Praze a ve středu v Pelhřimově na náměstí. A mým druhým přáním je možnost s karavanem zajíždět před velká office centra na předměstích, kde je spousta lidí, kteří den co den chodí do stejně kantýny a jídlo už tam nemohou ani vidět. Ale jednaní s pronajímateli a nebo obcemi ohledně povolení jsou, bohužel, velmi náročná. Snad se to časem podaří a budeme s Circus Burgrem více vidět i ve městech.

Lidovky.cz: Z čeho vychází název Circus Burger?

To bylo tak... S bratrem jsme dělali na výdejním okně a maminka přišla do naší dílny a povídá: „Co je to tady za bordel a cirkus?“ A název byl na světě. Díky, mami!