‚Vesmír je přeplněný a nepřátelský.‘ USA zformují kosmická vojska kvůli Číně i Rusům

WASHINGTON Spojené státy do roku 2020 vytvoří organizační strukturu svých kosmických vojsk, aby si zajistily převahu ve vesmíru. Oznámil to ve čtvrtek ve washingtonském sídle ministerstva obrany americký viceprezident Mike Pence. Plán, který musí schválit Kongres, už dříve podpořil prezident Donald Trump.

Kosmické síly USA se podle viceprezidenta stanou po pozemním vojsku, letectvu, námořnictvu, námořní pěchotě a pobřežní hlídce šestou organizační složkou americké armády. Jejich vytvoření vyžaduje potřeba zajistit převahu USA v kosmu v období zvýšené konkurence a ohrožení ze strany Číny a Ruska.

As we continue to carry American leadership in space, so also will we carry America’s commitment to freedom into this new frontier. pic.twitter.com/gCGYRFofz8