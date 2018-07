Většina jaderného programu KLDR může být zlikvidovaná do roka, říká Trumpův poradce

Washington Poradce amerického prezidenta pro národní bezpečnost John Bolton věří, že převážná většina severokorejského jaderného programu by mohla být zlikvidována do roka. Bolton to v neděli uvedl v rozhovoru s americkou televizní stanicí CBS. Někteří odborníci se nicméně domnívají, že celý proces bude trvat mnohem déle. K jadernému odzbrojení se vůdce KLDR Kim Čong-un zavázal 12. června v Singapuru na setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.

Washington podle Boltona vymyslel plán, jak zničit severokorejské zbraně hromadného ničení, ať již chemické, biologické či jaderné, a zrušit celý program vývoje balistických střel do roka. Je ale nutné, aby Pchjongjang plně spolupracoval a umožnil přístup ke svým zařízením. „Jestliže již učinili strategické rozhodnutí to udělat a budou spolupracovat, můžeme se posunout kupředu velmi rychle,“ prohlásil Trumpův poradce. „Fyzicky budeme schopni zrušit většinu jejich programů do roka,“ dodal Bolton.



Šéf americké diplomacie Mike Pompeo tento návrh podle Boltona již brzy prodiskutuje se zástupci Severní Koreje. List Financial Times informoval, že Pompeo KLDR navštíví příští týden. Ministerstvo zahraničí to nicméně zatím nepotvrdilo. Někteří z odborníků nicméně Boltonovy optimistické vize zpochybňují. Například jaderný vědec a profesor z univerzity ve Stanfordu Siegfried Hecker odhaduje, že bude trvat okolo deseti let, než se podaří rozebrat a vyčistit hlavní část jaderného vědeckého výzkumného střediska v Jongbjonu.

Jihokorejská média v neděli informovala, že americký vyslanec Sung Kim se v neděli v demilitarizovaném pásmu na hranici mezi Jižní a Severní Koreou setkal se zástupci KLDR. Tématem jednání měla být právě nadcházející návštěva šéfa americké diplomacie v Severní Koreji.

Návštěva amerického ministra zahraničí v KLDR by byla první od summitu v Singapuru, na kterém se severokorejský vůdce Kim Čong-un v dokumentu, jenž podepsal spolu s Trumpem, zavázal „usilovat o úplnou denuklearizaci Korejského poloostrova“.