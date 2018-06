Vezmi nemrtvého po hlavě! Dolph Lundgren si zahrál ve filmové adaptaci české videohry

Kyle Walker (Dolph Lundgren) cestuje se svým týmem do nakaženého města Terminal City. Zde se budou muset probojovat hordou nemrtvých v cestě za protilékem. Snímek Dead Trigger, který přeskočí kina a půjde rovnou do DVD distribuce, je adaptací populární stejnojmenné videohry od českého studia Madfinger Games.

Zemí se šírí neznámá infekce, která mění lidi v nemrtvé příšery lačnící po lidském mase. Americká vláda v reakci na to začne vyvíjet videohru Dead Trigger, která odráží skutečný svět. Nejlepší zabijáci ze hry jsou pak rekrutováni do skutečných úderných oddílů, které mají za úkol eliminovat nemrtvou hrozbu. Nováčků se chopí kapitán Kyle Waler, který dostane po zuby vyzbrojený tým. Zbraně ale ještě nemusí zaručit přežití...

Do režisérského křesla usedli Mike Cuff (Bullet, The Spitfire Pilot) a Scott Windhauser (The Hurricane Heist, Cops and Robbers). Kromě Lundgrena si ve filmu zahráli Autumn Reeserová (Sully: Zázrak na řece Hudson, Vincentův svět), Isaiah Washington (Chirurgové) a Justin Chon (Stmívání, Nová holka). Snímek si premiéru odbyl už v loňském roce na filmovém festivalu v Moskvě, je dostupný na internetu, ale do oficiální videodistribuce se dostane až teď v červnu.

Dead Trigger je mobilní hra českého studia Madfinger Games. Vyšla v roce 2012 pro mobilní zařízení s Androidem a Apple IOS. Posbírala četná ocenění na festivalech a hned v roce 2013 se dočkala druhého dílu. Hráč ve hrách hraje za Kyla, postavu, kterou ve filmu ztvárnil Lundgren.