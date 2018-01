VIDEO: Bezdomovec se před zimou schoval do papíru. Před slisováním ho zachránili policisté

PRAHA Nebezpečnou situaci museli v sobotu řešit policisté v Kroměříži. Z popelářského vozu totiž zachraňovali bezdomovce, který se v pátek večer ukryl před zimou v popelnici na tříděný odpad a pod vrstvami papíru, kde nebyl vidět, usnul. Díky mobilnímu telefonu, který měl u sebe, si nakonec následující den přivolal pomoc.

Osmačtyřicetiletý muž si podle policie v pátek večer poblíž centra Kroměříže vlezl do kontejneru na papír, aby se ohřál. Uvnitř posléze popíjej alkohol a usnul. Pod vrstvami papíru jej ovšem nebylo vidět a tak nadcházející den skončil i s obsahem nádoby v popelářském voze.



Následnému slisování v něm unikl nakonec jen díky mobilnímu telefonu, který se mu v těsném prostoru podařilo vytáhnout z kapsy a vytočit tak tísňovou linku, a pohotovému zásahu policie.



„Operační důstojník nezaváhal ani vteřinu a neprodleně zkontaktoval vedoucího firmy, který ihned řidiči nařídil přerušit práci, vypnout vnitřní lis a vrátit se do areálu společnosti, kam mezitím dorazili policisté,“ informovala zlínská policejní mluvčí Simona Kyšnerová.



Přivolaní policisté muže z papírenského odpadu posléze vyhrabali a předali záchranářům, kteří jej s bolestí končetiny převezli do nemocnice. Bezdomovec tak měl veliké štěstí. Podobné incidenty se v Česku ojediněle stávají a často končí smrtí.