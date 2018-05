Praha Kdo by si nepamatoval skvělé hlášky z filmu Na samotě u lesa? „On teda cihlu do ruky nevezme, ale odborník je to na slovo vzatý.“ Jak byl ale Jiří Menzel schopný prosadit si do filmu zakázaného herce Jana Třísku? Víte, že chalupa byla od mlýna ve skutečnosti vzdálená více než čtyřicet kilometrů. O natáčení se rozhovořil Zdeněk Svěrák.

Slavná filmová místa Video použito se svolením Playtvak.cz Redaktor, scénář: Kateřina Hrochová Kamera, střih: Martin Kohout Producent: Kateřina Hrochová