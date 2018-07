VIDEO: Fantastická zvířata slibují skvělou show. Ukáží Grindelwaldovy vize i Flamela

SAN DIEGO Comic-Con v San Diegu nemohl než potěšit fanoušky Mloka Scamandera a jeho fantastických zvířat. Přinesl totiž zcela strhující trailer plný nových postav, zvířat i střípků, které odhalují historii kouzelnického světa zas o něco víc.

Některé scény, které nový trailer odhalil, připomínají příběh Harryho Pottera. Stejně jako jsme mohli ve třetím díle vidět, čeho se brýlatý kouzelník nejvíce obává, i Fantastická zvířata nám ukazují hodinu Obrany proti černé magii, během níž studenti procvičují kouzlo Ridiculus. Mloka Scamandera však na rozdíl od Harryho černokněžníci netrápí. Největší strach má totiž z nudné kancelářské práce. Přesto je zajímavé, že hodinu vede právě mladý Albus Brumbál, přestože je o něm všeobecně známo, že vyučoval přeměňování. Jude Law, představitel mladého Brumbála, však v rozhovoru pro Entertainment Weekly uvedl, že Brumbál přeměňování „v této fázi” nevyučoval.



Druhou takovou scénou, při níž si fanoušci kouzelnického světa, nemohou než nevybavit Harryho první ročník, je závěrečná scéna traileru, kde se Jakob Kowalski seznamuje s alchymistou Nicolasem Flamelem. „Jste duch?” ptá se ve snímku Jakob bílého muže. „Nikoli, jsem naživu, ale jsem alchymista a tudíž nesmrtelný,” odpovídá mu Nicolas Flamel, který má na svědomí kámen mudrců.



Johnny Depp just came out at #SDCC and surprised the audience as Grindelwald. #FantasticBeasts #ComicCon2018 pic.twitter.com/gsufnBrB1I