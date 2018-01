VIDEO: Gingerhead mají nový klip. Text napsal nově objevený Mišíkův bratranec z USA

Česká kapela Ginegerhead, jejíž název je odvozen od společné vášně jejích členů pro zázvor, v závěru uplynulého roku nečekaně zabodovala v největší tuzemské soutěži v živém hraní Skutečná liga. Druhé místo mezi 130 kapelami, k níž se připojil i úspěch zpěvačky Elišky Pekárek Flakové v podobě hlavní ceny Music Talent Awards v kategorii Zpěvačka roku, oslavuje kapela novým retrospektivním klipem k písni Raise Me Up.

Stopáž klipu o délce 4:40 minut naplňuje sestřih videí nastřádaných během uplynulých dvou let – od prvních zkoušek, kdy se začala psát historie kapely, přes absolvované koncerty, až po prosincové záběry z nahrávacího studia, kde zpěvačka Eliška drží v náručí čerstvě narozenou dceru Vilmu. „Pro mě je tento klip takovou hezkou vzpomínkou na těhotenství. V posledních záběrech je například vidět, jak jsem na velkém mišíkovském koncertě v Lucerně už opravdu téměř na prasknutí,“ říká s úsměvem.

Text k písni Raise Me Up (Gingerhead ji nabízejí k volnému stažení na svém webu) pro kapelu napsal americký folkový zpěvák a skladatel Roger Laplant. „Je to vlastně můj bratranec, kterého jsme díky mému tátovi naprosto nečekaně objevili v americké části rodiny. Celé je to pěkně vykresleno v nedávno uvedeném celovečerním dokumentu Nechte zpívat Mišíka,“ uvádí kytarista a ústřední osobnost kapely Maťo Mišík, syn uznávaného hudebníka. „Když jsem Rogerovi poslal demo písničky s dotazem, jestli by nechtěl zkusit napsat text, vůbec jsem nečekal, že ho nahrávka tak nadchne. Otextoval ji doslova přes noc,“ vzpomíná.

Gingerhead je uskupení zkušených hudebníků, kteří v minulosti hráli například z kapelách Tata Bojs, Walk Choc Ice nebo Ivan Král Band. Svým debutovým singlem Holy Ground obsadili první příčky několika předních českých hitparád. Stylově sami sebe řadí např. po bok P!nk, Paramore nebo Red Hot Chili Peppers.

Na webu kapely www.gingerhead.cz je kromě veškerých informací a nového videa k vidění také nedávno představený videoklip Bless You, natočený unikátní 360° sférickou technologií. Uvedením tohoto klipu se skupina zařadila po bok pouhé dvacítky světových kapel, které dosud využili této technologie.