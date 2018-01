VIDEO: Urážky jak na fotbalovém stadionu. Fanoušci Zemana a Drahoše seděli v oddělených ‚kotlích‘

PRAHA “Mlč, ty tam“ nebo „zajdi si za psychiatrem“. Podobně laděné výkřiky by v sále, kde právě probíhala debata mezi dvěma prezidentskými kandidáty, očekával jen málokdo. Dramaturgie komerční televize Prima, která pořádala první setkání Miloše Zemana a Jiřího Drahoše tváří v tvář, jasně cílila na emoce. Reportéři serveru Lidovky.cz zachytili dusnou atmosféru mezi lidmi v publiku.

Do začátku živého promítání předvolební debaty televize Prima zbývá hodina a půl. Dveře karlínského divadla v Praze se za účasti ochranky otevírají veřejnosti. Nedaleko autobusového nádraží na Florenci se scházejí první zarytí fanoušci Miloše Zemana i Jiřího Drahoše. Přítomní jsou obyvatelé Prahy, ale i početné skupiny ze všech koutů republiky.

Odložené klobásy, nezabavený nožík

Někteří procházejí bezpečnostními rámy jak na letišti, odkládají „nebezpečné“ předměty (v krabici tak skončily třeba mandarinky či klobásy s chlebem, zato kapesní nůž dvojitou kontrolu proklouzl), jiní zas před divadlem rozdávají lístky do sálu svým kamarádům.

„Zemanovci“ si připravují transparenty a šály s podobiznou hlavy státu, „Drahošovci“ si na klopy kabátů připínají placky se jménem jejich kandidáta či rudé trenky jako symbol proti hlavě státu.



Přítomní hlučí a dochází k první ostřejší výměně názorů. „Ať žije Zeman! Lepšího prezidenta nemáme,“ hlásá pyšně do kamery postarší blondýna s transparentem v ruce. „Hulvátstvím nikam nedojdeme,“ oponuje jí Zemanova odpůrkyně. „Pan prezident je hulvát,“ křičí vzápětí rozčíleně. Zastání se jí ale nedostává. Stojí uprostřed tábora fanoušků současné hlavy státu a po jejím boku právě vybaluje velký transparent předseda pražské Strany práv občanů Jaroslav Dvořák.

Nevyjasněné financování

Jde o přesně ten plakát, který v posledních dnech zaplavil republiku s heslem „Stop imigrantům a Drahošovi! Tato země je naše!“ a který nabádá k volbě Zemana. Jeho zhotovitelem je pro připomenutí tajemný spolek a jeden z výrazných sponzorů prezidentovy kampaně Přátelé Miloše Zemana, jehož členy jsou například senátor Jan Veleba či hradní kancléř Vratislav Mynář. Jak nedávno upozornil server Lidovky.cz, zmínění zástupci spolku stále odmítají vysvětlit, kde vzali peníze na Zemanovu kampaň. ČTĚTE: Ticho kolem osmi milionů od Přátel Miloše Zemana. Veleba, Mynář a spol. mají fiktivní sídlo

Přímo v sálu je atmosféra podobně vypjatá. Prostor je rozdělený napůl - pravá strana čítající 400 sedaček patří táboru „Zemanovců“, zatímco druhou polovinu sálu plní voliči preferující akademika Drahoše. Ti, kteří sedí na hraně „válečné zóny“, nevypadají nadšeně. Kdykoli se ozve mohutný potlesk na jedné straně, diváci z druhé strany přinejmenším kroutí hlavou. Nezřídka dojde k verbálnímu napadání.

Reportérka serveru Lidovky.cz inkognito sedí v části s příznivci akademika Drahoše. Pozorováním situace a fotografováním ovšem hned na začátku znejistí některé v davu. „Vy jste od Zemanovců, nebo co?“ vyčítá ji jedna z přítomných divaček.

Když začíná živé vysílání na Primě, atmosféra ještě zhoustne. Smeče kandidátů odměňují fanoušci souhlasnými zvoláními a potleskem či nesouhlasným bučením nebo výsměchem. „To víte, že jo. Radši si dohledejte pravdivé informace,“ volá žena přes celý sál, když se jí nelíbí reakce tábora „Zemanovců“.



Ochranka schovaná v ústraní k ní rázem přichází a napomene ji, ať poslechne výzvy moderátora a neruší. „A to je zajímavé, že hlídáte jen nás. Tam na balkóně nikoho takhle nenapomínáte,“ rozzlobí se divačka a ukazuje směrem k táboru fanoušků prezidenta.

Chvíli mlčí, po další „argumentační“ výměně mezi kandidáty ji ale zřejmě ovládne čerstvě vyplavený adrenalin a začne s pokřikováním nanovo. „No já snad zařvu, že nemá pravdu a ať ti na balkóně mlčí. No ne?“ otáčí se na kamarádku. Pak zatne pěsti a zdvihá ruce do vzduchu. Také z tábora Zemanových fanoušků se v tu chvíli ozývají útočné výkřiky. Divadlo v Karlíně rázem připomíná fotbalový stadion. Jen chybí rozhodčí, který by usměrnil řvoucí dav.

Výtky vůči moderátorovi

Moderátor Karel Voříšek, který si od mnohých vysloužil za svůj výkon v debatě kritiku, sice čas od času publikum krotil, byl to ale právě on, kdo ještě přes začátkem vysílání vyzval diváky v sále, aby fandili. Někteří hosté ostatně po konci debaty atmosféru v sále zkritizovali a vyjádřili zklamání nad dramaturgií pořadu. A to jak z řad příznivců prezidenta, tak akademika Drahoše. „Zavinil to Voříšek,“ prozradil svůj postoj starší pán při odchodu z divadla.

Pokud jde o výkony jednotlivých kandidátů, nedošlo v publiku k žádné závratné změně. Jak se zdá, mezi přítomnými byli všichni už dávno rozhodnutí. Zeman byl podle pravé půlky osazenstva v debatě výborný, podle druhé části zas v argumentační „válce“ vyhrál Drahoš. Otázkou ovšem zůstává, jak rezonovala debata mezi skutečně nerozhodnutými potenciálními voliči.