Video, z kterého mrazí. Lidé panikařili, házeli po nás boty i batohy. Báli jsme se, že budou skákat, říkali hasiči

PRAHA Hořel celý hotel, to jsem viděl poprvé za celou svou hasičskou praxi, řekl novinářům Antonín Šustr, velitel hasičské směny A, který zasahoval u sobotního tragického požáru hotelu v pražské Náplavní ulici. S rozsáhlým ohněm nejprve nepočítal, hlášen byl totiž původně jen požár klimatizace. Hned po příjezdu mu však bylo podle jeho slov jasné, že půjde o velký požár s množstvím evakuovaných lidí.

„Ta situace byla nepřehledná. My jsme přijeli na místo, a opravdu hořel celý hotel, což jsem viděl poprvé za svou hasičkou praxi. Celá aula, první, druhé i třetí patro. Z oken šly plameny,“ popsal Šustr první momenty po příjezdu hasičů.

Oheň se v hotelu Eurostars David šířil do vyšších pater po dřevěném obložení kolem schodiště. Většina lidí se před ohněm a kouřem snažila uniknout na římsy domu nebo alespoň k oknu.

„Hrozně panikařili, protože to byli mladí cizinci, v podstatě teenageři. Řvali jeden přes druhého, nebylo jim vůbec rozumět,“ řekl velitel družstva Radek Svatoš. I když už lidé viděli, že jsou hasiči na místě, byli podle něj stále velmi nervózní. „Házeli po nás boty, batohy, pravděpodobně proto, aby nás na sebe upozornili, abychom o nich věděli. My jsme o nich ale věděli, snažili jsme se jim naznačit, aby zůstali v oknech, aby neskákali. To byla v tu chvíli nejtěžší věc, měli jsme obavy, že skočí,“ dodal Svatoš.

Požár nepřežili čtyři cizinci, z toho jednadvacetiletý Němec a o rok mladší Jihokorejka zemřeli na místě ještě před příjezdem záchranářů. Dvě ženy, dvacetiletá Němka a stejně stará Jihokorejka, později podlehly zraněním v nemocnici.

Záchranáři vyšetřili po požáru 34 lidí, které hasiči dostali z hořící budovy. Kromě dvou mrtvých museli hasiči na místě oživovat čtyři lidi. V nemocnicích skončilo osm lidí. Podle mluvčí záchranné služby Jany Poštové mezi zraněnými nebyli pacienti s popáleninami - převažovaly případy, kdy se lidé nadýchali kouře.

Při zásahu se zranili také dva hasiči, naštěstí jen lehce. „Bohužel se stalo to, že při zásahu došlo ke zranění dvou našich kamarádů. Zpočátku to vypadalo vážně, to se naštěstí nepotvrdilo,“ dodal Šustr. Jeden z hasičů již pracuje a druhý je v pracovní neschopnosti.

Policie začala požár prověřovat pro podezření z trestného činu, nikdo ale zatím nebyl obviněn. Kriminalisté v dalších dnech potvrdí, nebo vyvrátí, zda byl trestný čin skutečně spáchán. Škoda přesáhne podle odhadu hasičů 20 milionů korun.