VIDEO: ‚Jmenuji se Miloš Hrma.‘ Jak se při natáčení Ostře sledovaných vlaků ztratily kalhotky?

PRAHA Když byl v roce 1968 udělen Ostře sledovaným vlakům filmový Oscar, Jiřímu Menzelovi bylo 30let a kameramanovi Jaromíru Šofrovi 28. Poté, co jim poblahopřál tehdejší prezident ČSSR Ludvík Svoboda, Jiří Menzel řekl: „Jsem rád, že se to Američanům líbilo a rád bych, aby jim to přiblížilo pana Hrabala, pan Hrabal si totiž zaslouží, aby to byl světový autor.“ Na natáčení slavného filmu vzpomínají sami herci.

