VIDEO: Když přijedou stěhovat vozíčkáři. Údivy ve tvářích, křečovité úsměvy a nedůvěra

VIDEO: Video Facebook Cesta za snem 27. 6. 2018 7:25 Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Přestrojili jsme špičkové paralympioniky za stěhováky! Domluvili jsme stěhovací firmu a poslali ke klientům kluky na vozíku. Jejich předákem jsme udělali kolegu vysokého 135cm. Jak na to lidé reagovali? Všechno jsme natočili na skryté kamery! A co jsme tím chtěli říct? Podívejte se na toto video! Dejte palec nahoru, sdílejte to! Díky moc! Tady to máte..

www.cestazasnem.cz