VIDEO: Policie prosí o pomoc. Mladíci vykopli z tramvaje ženu, spadla na hlavu. Okřikla je, že jsou příliš hluční

PRAHA Skupina pěti mladíků a dvou dívek koncem května napadla v pražské tramvaji ženu. Mládeži se nelíbilo, že ji žena okřikla, aby nebyla tolik hlučná. Po snůšce vulgárních urážek ji posléze vykopli ze stojící tramvaje. Žena skončila po pádu na hlavu v péči zdravotníků. Policie po výtržnících pátrá.

Sedmičlenná skupina mladých lidí nastoupila do noční tramvaje v zastávce Albertov. Podle policie se chovala značně hlučně již záhy poté, co do vozu vstoupila.

„Ostatním cestujícím to nebylo vůbec příjemné, a proto se postupně snažili omladinu umravnit. První pětadvacetiletá dívka tuto skupinku okřikla, ale když se se zlou potázala, stáhla se raději do ústraní,“ vylíčil pražský policejní mluvčí Tomáš Hulan. Dívka se dle jeho slov dočkala jen řady vulgarit.

Chování mládeže se ovšem nelíbilo i další cestující. Devětadvacetiletá žena skupinku proto okřikla. Dopadla ovšem ještě hůře než její předchůdkyně.

„Především neurvalí a hluční mladíci ji začali atakovat nejprve verbálně. Nakonec ji, po zastavení tramvaje, doslova vykopli z vozu,“ uvedl Hulan s tím, že žena při pádu narazila hlavou do obrubníku. Ačkoliv neutrpěla žádné závažnější zranění, skončila v péči zdravotníků.

Skupina mladíků a dívek po incidentu odešla neznámo kam. Policie po ní od té doby neúspěšně pátrá. Proto se nyní obrací na veřejnost s žádostí o poskytnutí informací, které by vedly k jejímu dopadení. Vyzývá rovněž dvojici mladíků, kterou zachytila bezpečnostní kamera, jak stojí na eskalátorech do stanice metra Karlovo náměstí a událost natáčí, aby se přihlásila na policii.



Policie výtržníky podezřívá z trestného činu výtržnictví. Za toto jednání jim hrozí případně až dvouletý pobyt za mřížemi.