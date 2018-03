VIDEO: Další Fantastická zvířata. Jude Law se představí jako Brumbál

PRAHA Záběr na Bradavice a přemístění několika kouzelníků. Tak vypadá úvodní scéna traileru k novému snímku Fantastických zvířat, který slibuje nejen protagonisty z prvního dílu, ale i několik (staro)nových postav včetně mladého Brumbála. Toho si ve filmu zahraje Jude Law.

„Kolují zvěsti, že se Mlok Scamander skrývá v Paříži,” zaznívá v ukázce, v níž několik kouzelníků přijde navštívit Albuse Brumbála. Ten na jeho účet komentuje, že nikdy příliš nenásledoval pravidla.



Druhý z plánovaných pěti dílů serie se zaměří především na černokněžníka Gellerta Grindelwalda, kterému se po zadržení v prvním snímku podaří uprchnout z vězení a začít shromažďovat své příznivce, kteří si stejně jako on myslí, že by čistokrevní černokněžníci měli vládnout nad zbytkem světa. V dosažení jeho cíle se mu ale pokusí zabránit Albus Brumbál spolu Mlokem Scamanderem.

Ukázka nabídne pohled také na Jacoba Kowalskiho, Porpentinu and Queenie Goldeinsteinovy, Gellerta Grindelwalda a samozřejmě spoustu fantastických zvířat.



Fantastická zvířata, na kterých se opět podílela J. K. Rowlingová, tentokrát ponesou podtitul Grindelwaldovy zločiny (The Crimes of Grindelwald). Film vstoupí do světových kin 16. listopadu.