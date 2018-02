VIDEO: Během požáru mrazíren v Mochově se propadla střecha, čeká se zřícení části objektu

MOCHOV/PRAHA V bývalém areálu mrazíren v Mochově u Prahy v pátek od 10:00 hoří jedna z plechových hal. V podvečer se propadla její střecha, hasiči očekávají, že do rána spadne další část konstrukce. Pokud by se tak nestalo, rozebere ji speciální technika. Škodu majitel odhadl na 100 milionů korun. Nikdo zatím nebyl zraněn.

Pražští hasiči posílají na místo speciální zařízení COBRA, které umožňuje řezat materiály pomocí vodního proudu.

Uvnitř haly stále hoří, hasiči ale dovnitř nemohou kvůli bezpečnosti. Konstrukce je narušená a hala se naklání. Oheň sice ještě nebyl lokalizován, nemůže se ale šířit dál. Pokud by do rána část haly nespadla, rozebere konstrukci speciální bagr, řekl mluvčí středočeských hasičů Petr Svoboda.



Hořící hale, která sloužila jako sklad brambor, se odpoledne propadla střecha. „To nám paradoxně pomohlo, protože díky vrtulníku jsme mohli hasit vnitřek haly, kam bychom se normálně nedostali,“ uvedl mluvčí. Hasiči nyní s požárem bojují pomocí výškové techniky, dovnitř objektu ale nemohou. „Je to nebezpečné. Část haly se naklání, předpokládáme, že do rána spadne. Pokud by se tak nestalo, povoláme speciální bagr ze Zbirohu, který by konstrukci rozebral,“ řekl Svoboda. Hala plameny zasáhly kompletně, majitel odhadl škodu na 100 milionů korun.

S požárem odpoledne bojovalo zhruba 200 hasičů, na noc bude jejich počet nižší. Stále platí zvláštní stupeň poplachu, který se používá v mimořádných situacích. O dalším postupu se rozhodne ráno, zásah ale určitě potrvá i v sobotu. Pokud půjde vše dobře, vyšetřovatel by se na místo mohl dostavit dopoledne.



Záchranáři podle mluvčí Petry Effenbergerové nemuseli nikoho ošetřovat. K požáru vyslali speciální vozidlo vybavené dvěma operátorskými pracovišti. Jeho součástí je i toaleta, sprcha, zásobník na pitnou vodu, kuchyňský kout, lůžková a zasedací část. „Poslouží jako zázemí pro zasahující,“ uvedla Effenbergerová.

Nejde zdaleka o první požár v areálu bývalých mrazíren. V roce 2012 hasiči v areálu bývalých mrazíren už likvidovali požár jedné z hal, příčinou byla nedbalost. Při rozebírání konstrukce prázdného objektu byly porušeny požární předpisy. Rozsáhlý požár likvidovali hasiči v areálu mochovských mrazíren také o dva roky dříve, kdy se vznítila bývalá výrobní hala.