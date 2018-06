VIDEO: ‚Není čas udělat něco, s čím nikdo nepočítá?‘ Sedláčkův Palach má první ukázku

PRAHA „Chtěl dějiny studovat a nakonec se stal jejich součástí.“ Příběh mladíka, který svým obětováním vyburcuje národ z letargie. Nový snímek Roberta Sedláčka by neměl být jen dějinnou exkurzí, ale i citlivou sondou do života dospívajícího chlapce. Jan Palach se objeví v českých kinech 21. srpna.

Posledních několik měsíců života Jana Palacha. Co se asi chlapci v té době honilo hlavou? Na základě dobových pramenů i velké míry přemýšlení se snímek Jan Palach citlivě snaží svého titulního hrdinu představit a pochopit v celé šíři motivace, které ho dovedly k onomu slavnému protestnímu činu. Kdy ale přijde ten osudový moment definitivního rozhodnutí? Na to si diváci musí počkat do kina.



Jana Palacha si zahrál herec Viktor Zavadil (zatím kromě studentských filmů hrál jev v seriálu Život a doba soudce A.K.). Do režisérského křesla zasedl Robert Sedláček (Největší z Čechů, Dědictví aneb kurva se neříká). Scénář pak sepsala Eva Kantůrková (Smuteční slavnost, Ceremoniář). Do kin má jít v den padesátiletého výročí invaze, 21. srpna 2018

Režisér Robert Sedláček vysvětlil: „Chci vyprávět tragický příběh Jana Palacha, který není dětsky naivním bojem proti totalitě, ale extrémním příkladem toho, kam až všudypřítomná konformita a přizpůsobivost dohnaná do krajnosti, může zavést citlivého jedince.“