VIDEO: Neoficiálně bych se s dalajlámou setkal i bez dohody s vládou, říká Jiří Drahoš

PRAHA Setkal by se Jiří Drahoš s dalajlámou? Na co se chce zeptat Miloše Zemana v dnešním duelu České televize? Koho by si vzal s sebou na Hrad? Může být podle něj migrace prospěšná? A měli bychom naši ambasádu v Izraeli přesunout do Jeruzalému? Na tyto i další otázky odpovídá Jiří Drahoš v našem videorozhovoru.