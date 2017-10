VIDEO: New York přišel o jeden z nejstarších mostů. Pro řidiče byl noční můrou

NEW YORK V těsné blízkosti nového mostu i husté zástavby demoliční experti s chirurgickou přesností poslali k zemi dosluhující Kosciuszko Bridge v New Yorku spojující Brooklyn a Queens. Bezmála 80 let starý most pojmenovaný po polském vojevůdci, který se zapojil do americké války za nezávislost, byl příčinnou častých dopravních kolapsů. Navržen byl pro 10 tisíc aut denně. Od roku 1939, kdy byl slavnostně otevřen, ale jeho služeb využívalo stále více řidičů. V posledních letech to bylo až 180 tisíc vozů denně. Kapacitou tak dávno nedostačoval.