VIDEO: Nolanův Dunkerk jako němý černobílý film dokazuje sílu obrazového vyprávění

Obstojí historický velkofilm i jako krátký snímek na motivy němých filmů z dvacátých let? YouTube skupina Like Stories of Old se diváka snaží přesvědčit o tom, že ano.

„Všechno v tomhle filmu je pro mě o intenzitě a napětí. Napětí je nejvíc obrazová složka vyprávění na světě“ říká na začátku video o svém filmu Dunkerk režisér Christopher Nolan. „Směřuje to k přístupu, který z filmu odstraní všechny dialogy, a vy se díváte na film z němé doby,“ dodává Nolan a svými slovy uvádí zajímavý experiment.

YouTube skupina nazvaná Like Stories of Old vzal osm minut z oceňovaného snímku Dunkerk a předělal je na němý černobílý dokument. Video má dokázat to, že příběh a jeho vyprávění pomocí napětí je v Dunkerku tak silné, že snímek nepotřebuje ani barvy a dialogy. Můžete posoudit, jestli se záměr povedl:

Snímek Dunkerk zamířil do českých kin 20. července letošního roku. Snímek vypráví o největší vojenské evakuaci v dějinách - na 300 tisíc spojeneckých vojáků se dostalo do bezpečí před Němci. Snímek má zatím tři nominace na Zlaté glóby, ke kterým čase téměř jistě přibude i nějaká nominace oscarová.