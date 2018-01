VIDEO Volební kalkulačka partnerek kandidátů? Podle názorů by vznikly ‚nové‘ páry

PRAHA V otázce možné adopce dětí homosexuálními páry si víceméně rozumí, zato diskuse o případném zrušení EET mezi nimi vytváří názorové rozdíly. Server Lidovky.cz podrobil všechny možné budoucí první dámy, které vystoupily v pátek ve společné diskusi, skrytému testu. V kolika z deseti klíčových otázek z volební kalkulačky, kterou voliči často využívají k výběru svého kandidáta, se se svým mužem shodnou?

Pokud by například u Drahošových při společné večeři došlo k debatě na téma globálních změn klimatu, mohlo by dojít mezi manželi k dlouhé výměně názoru. Zatímco paní Drahošová míní, že jsou způsobeny převážně lidskou činností, bývalý šéf Akademie věd je opačného názoru. Rozdělovalo by je také téma omezení či zrušení elektronické evidence tržeb.



Neshoda v otázce regulačních poplatků

I konverzace mezi lékaři Monikou Hilšerovou a jejím manželem Markem by mohla skončit demonstrací odlišných argumentů. A to dokonce na téma, které je jim hodně blízké. Zatímco kandidát na hlavu státu je v souvislosti s placením regulačním poplatků u lékaře pro stávající stav věcí, jeho partnerka by „rozhodně“ placení drobných částek zavedla znovu.

Server Lidovky.cz vyzpovídal před zahájením debaty s názvem „První dámy mezi námi“, která proběhla v pátek večer v Pražské křižovatce, partnerky či manželky sedmičky kandidátů. Dvě ženy chyběly - Petr Hannig je vdovec, debatě přesto přihlížel po boku dalších kandidátů. Manželka Miloše Zemana Ivan se debaty nezúčastnila.

Reportéry u partnerek kandidátů zajímalo, zda se shodnou v deseti klíčových otázkách, které se objevují v internetovém testu zvaném „volební kalkulačka“. Podle tohoto nástroje se mnozí voliči rozhodují, koho budou volit. Nejčastěji jde o test obsahujících pětatřicet otázek.

Redakce jich vybrala „pouze“ deset, a to tak, aby se dotýkaly nejrůznějších společenských oblastí – od ekonomiky, přes sociální témata až po zdravotnictví.

Deset otázek: 1. Měla by existovat možnost celostátního referenda vypsaného na základě petice? 2. Maji mít možnost homosexuální páry adoptovat děti? 3. Má se v Česku platit eurem? 4. Má být zrušeno či omezeno EET? 5. Má být v restauracích nadále zakázáno kouření? 6. Mělo by být pěstování marihuany pro vlastní potřebu legální? 7. Má být vlastnění zbraně ústavním právem? 8. Maji mít provozovatele sociálních sítí možnost smazat výhrůžky nebo falešné zprávy? 9. Jsou globální změny z velké části způsobeny lidskou činnosti? 10. Měly by se znovu zavést poplatky za návštěvu lékaře?

Jak test dopadl? Největší shoda panuje mezi Mirkem Topolánkem a Lucií Talmanovou, ti si „nerozumí“ jen v otázce pěstování marihuany pro vlastní potřebu a zákazu kouření v restauracích. Druhou „nejlepší“ příčku obsadili manželé Hynkovi a Fischerovi, kteří měli rozdílné tři z deseti odpovědí.

Hilšerovi se pak neshodli ve čtyřech otázkách. Kromě regulačních poplatků mají odlišný postoj také v přijetí eura či pěstování konopí pro vlastní potřebu.

Horáčkovi mají rozdílných šest odpovědí, avšak ve čtyřech případech nejde o názorovou neshodnost, jako spíše o nerozhodnost u Michala Horáčka v komplikované problematice rozličných témat. Konec konců právě Horáčková se v diskusi pyšnila svou rozhodností jakožto pozitivní vlastností.

Naopak největší rozdíly se ukázaly u Vratislava Kulhánka a jeho partnerky Bohumily Bračíkové, kteří se shodli jen ve dvou věcech, a to v přijetí eura a poplatcích u lékaře. Výrazné rozdíly jsou patrné také u Drahošových. Spojuje je též přijetí eura, potom zákaz kouření v restauracích a vyhlášení referenda vypsaného na základě petice.



Kdyby se rozhodovalo podle názorů, vznikly by ale úplně jiné páry, než jak se představily veřejnosti v pražském kostele na veřejné debatě. Jestliže například Talmanová patří k Topolánkovi nejen v životě, ale i podle volební kalkulačky, Hynková by podle výsledků názorově souzněla spíše se sokem svého manžela - s Hannigem. Kulhánkově partnerce Bračíkové zas v testu vyšel Hilšer.

A není jediná. Mladý lékař vyšel ve volební kalkulačce nejblíže také Drahošové, Horáčkové a také jeho ženě Monice, čímž se stal pomyslným „vítězem“. Shoda panuje mezi manželi Fischerovými.