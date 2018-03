VIDEO: ,S váma? No to si snad děláte legraci.‘ I Okamura si vybírá novináře podle obliby

PRAHA Čtvrteční inaugurace staronové hlavy státu se nesla ve znamení dehonestace novinářů a médií. Nejprve ji demonstroval prezident Miloš Zeman během svého projevu ve Vladislavském sále Pražského hradu, následoval předseda SPD Tomio Okamury. Serveru Lidovky.cz odmítl dát rozhovor. „S váma? No to si snad děláte legraci,“ odsekl na dotaz reportérky a poté zalezl do auta. Všem ostatním novinářům na místě přitom interview poskytl.