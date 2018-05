PRAHA/CANNES Kromě filmů samotných na letošním ročníku v Cannes přitahují pozornost také turbulence, které festival a filmový svět provázejí. Z Cannes byla vykázána internetová televize Netflix a bylo zakázáno pořizování autoportrétů selfies, které prý podle vedení působí jen chaos.

Cannes organizers ban selfies, deeming they detract from the glamour of the event pic.twitter.com/FVDnYZDvuT