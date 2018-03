VIDEORECEPT: Jak na kachní massaman kari podle šéfkuchaře

Jak na thajské kari, jarní závitky či ostrý salát? Naučte se připravit ty nejlepší asijské pokrmy s jedním z nejlepších českých šéfkuchařů. Server Lidovky.cz pokračuje v seriálu exkluzivních videoreceptů ve spolupráci se šéfkuchařem Štěpánem Návratem z restaurace Café Buddha V sedmém dílu pro vás ve své kuchyni připraví kachní massaman kari.

Kachní massaman kari

4 lžíce Massaman kari pasta Cock



3 stroužky česneku



5 cm zázvoru



1-2 chilli



300 ml kuřecího vývaru dle chuti



15 g čerstvého koriandru



½ lžíce římského kmínu



20-40 g palmového/hnědého cukru na dochucení



2 lžíce rybí omáčky na dochucení



300-400 ml kokosového mléka



7 ks bílého pepře



1 ks citrónové trávy



500g kachních prsíček



2 sladké brambory



3 ks brambory



1 ks červená cibule



drcené/mleté pražené nesolené arašídy na ozdobu



1-2 ks limetové šťáva



Nejprve si pohrajte s kachními prsíčky, pořádně je osušte a na rozehřáté pánvi je nechte grilovat cca 5 minut na kůži poté otočte a po další minutě nechte odpočívat stranou.

Rozehřejte si olej přidejte kari pastu, minutu až dvě, jí pomalu rozmíchejte, olej se krásně vsákne do pasty, která začne vonět. Poté přidejte jemně nakrájenou směs bylin (zázvor, česnek, chilli, koriandr, pepř, kmín, citr. tráva, cibule), orestujte vše společně a podlijte kokosový mlékem cca 200ml. Po pěti minutách probublávání přidejte zbývající kokosové mléko a vývar dle hustoty. Thajské kari nechte pomalu probublávat, okořeňte si ho dle své chuti limeta, rybí omáčka, arašídy, hnědý-palmový cukr, cibule-šalotka.

Teď je správný čas na dochucení. Na závěrečných pár minut do omáčky přidejte na jemno krájené kachní prsíčka, která mezitím došla do krásné šťavnaté struktury. Jako poslední přidáme brambory i sladké-batáty, které si uvařte předem a při finále je přidejte do omáčky tím by měla vzniknou nezapomenutelná chuť dnešního massaman kari. Vše servírujete v hluboké misce do kopečku, poprašte arašídy, zakápněte limetou a přidejte jasmínovou rýží.