Vidět Trumpa v Brně je něco nečekaného. Lidi táhne cokoliv, co má příběh, říká youtuber

Přivedl Toma Hankse do Brna, aby pátral po iluminátech, nechal Knight Ridera jet po dálnici D1 nebo si zahrál deskové hry s Andrejem Babišem. Jmenuje se Michal Orsava (28) a sám se popisuje jako „digitální videokouzelník". Na svém youtubovém účtu přitom tvoří videoparodie, které na internetu sledují miliony lidí. Ačkoliv jeho snímky netrvají ani deset minut, jejich tvorba mu prý zabere i půl roku.

LN: Řekněte mi zprvu něco o sobě. Co vás baví, jak byste sám sebe popsal?

Určitě bych sebe popsal jako filmaře, který se snaží být stále kreativní a originální. Zabývám se režií, střihem a postprodukcí. Rád vytvářím humor a chtěl bych ho vytvářet i nadále, akorát pro širší publikum.

LN: Vaše humorná videa jsou technologicky propracované. Jste amatér nebo máte nějaké filmařské vzdělání?

Samozřejmě, že mám. Vystudoval jsem Fakultu Multimediální komunikace na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Je to fakulta, která vyučuje režii, střih, zvuk nebo scénaristiku. Tam jsem dostal jakési základy filmové tvorby a od té doby se tím živím a tvořím videa na zakázku. Studoval jsem tam také se spolužáky, kteří mi dnes pomáhají s tvorbou videí.

LN: Takže vám s vytvářením vašich videokoláží někdo pomáhá?

Je to vždy týmová práce, netvořím je sám. Já akorát stojím za tím nápadem a celou věc v podstatě režíruju. Členové mého týmu jsou třeba kameramani, moji kamarádi ze školy, kteří mi pomáhají natáčet záběry, co ve videích vidíte za vstřiženými postavami. Mám i zvukaře se kterým řeším zvukovou složku. Mám také člověka, co mi ty záběry barví nebo i animátorku. Ta třeba v mém videu s Donaldem Trumpem tvořila ty bannery, svorky v pozadí nebo různé dokreslovačky. Je to celý tým lidí, jenom já stojím za tou realizací.

LN: Když spolupracujete s tolika lidmi, je to nákladná práce?

Finančně moc ne, spíš je to náročné. Hodně mi to sáhlo do peněženky, když jsem třeba točil video s Knight Riderem na D1 a projezdil tak dost benzínu. Jinak náklady spíše zahrnují cestovné mezi Prahou a Brnem nebo pronájem světla ke kameře, když si potřebuju natočit nějaký záběr. Nejvíce utratím za jízdné, benzín a techniku. Výdaje ale nikdy moc velké nemám. S těmi lidmi, co do toho se mnou jdou, to navíc neděláme pro peníze, ale pro ten výsledek.

LN: Určitě vám ale nejde jen o ten výsledek. Co vás na točení videí nejvíce baví?

Baví mě hledání humoru v běžných situacích a kolem sebe. Hlavně v dosazování filmových postav do českých reálií. Třeba když vidíte Donalda Trumpa na vánočních trzích v Brně nebo doktora Emmeta Browna z Návratu do budoucnosti v Poslanecké sněmovně. Je to něco nečekaného. Vždy se zkrátka snažím lidem ukázat něco, co neviděli a co si mysleli, že ani nikdy neuvidí.

LN: Kde vůbec na všechny ty videa čerpáte nápady?

To je různé. Někdy třeba něco zaslechnu nebo uvidím na internetu. Například jsem takhle viděl, že Donald Trump během své prezidentské kampaně na twitteru vtipkoval, že on byl člověk, který pomohl Kevinovi ve filmu Sám Doma 2 a ostatní kandidáti na prezidenta pro něj nic neudělali.

On přitom v tom filmu opravdu hrál a mě to z jeho strany přišlo jako dobrý fór. Tehdy to během amerických voleb bylo navíc aktuální, byly Vánoce, a tak jsem to zpracoval do formy videa „Sám doma s Donaldem Trumpem“. Nevím, jak je to s tou inspirací. Většinou zkrátka přijdu na nějaký film a pak přemýšlím, jak ho dostat do Česka. Nemám na to recept.

LN: A co třeba nějaký cíl, chtěl byste ve filmařském oboru něčeho dosáhnout?

Mým největším cílem je třeba udělat virální video, které se rozšíří do světa. To se mi zatím nepodařilo, ale dost se k tomu přiblížilo video „Sám doma s Donaldem Trumpem“. Můj cíl je tedy vytvořit něco, co ho přebije a dostane se do zahraničí. Dělám to ale jen pro humor a snažím se ukázat svou kreativitu. Chci zkrátka lidem ukázat, že jde udělat originální a zábavné video s nápadem.

LN: Co myslíte, že vaše fanoušky k videím táhne?

Nejspíš ta originalita. Vidět filmové postavy v Česku je neuvěřitelná sranda. Navíc videa s Tomem Hanksem, jak v Brně utíká před revizorem, je něco, co v Česku dodávám skoro jenom já. Ty videa navíc mají příběh, kde je nějaký spád a gradace se začátkem, střetem i koncem. Cokoliv, co má příběh, lidi táhne.

LN: Jaké programy při své práci používáte?

Od školy používám software Adobe Premiere, After Effects a Photoshop. V těchto programech vytvářím všechno, co vidíte ve videích. Ve Photoshopu si vytvářím billboardy nebo plakáty, v After Effects je umisťuji do obrazů a v Premiere to celé stříhám.

Filmař Michal Orsava při tvorbě videí.





















































LN: Zabere vám vytvoření jednoho takového snímku hodně času?

Tvorba každého videa trvá od 3 do 4 měsíců. Každý snímek obsahuje hodně záběrů, rozsáhlou digitální editaci a nejvíce času zabere maskování těch postav. Video „Brno - město plné vzrušení“ bylo nejdelší a zabralo mi půl roku. Tehdy to bylo horší. Natáčel jsem ho půl roku a byl jsem na to sám. Nikdo do toho se mnou nechtěl jít, protože tomu mému nápadu nevěřil nebo si ho neuměl představit. Udělal jsem to video tehdy sám od A až do Z a teprve pak se ke mě začali připojovat lidé.

LN: Filmovými postavami se to ve vašich videích jen hemží. Nemáte problém s autorskými právy?

Kupodivu ne. Už jsem to řešil se svým právníkem a souhlasil se mnou, že pokud ty videa nemonetizuju(neumisťuju do nich reklamu pozn. red.),tak nejhorší, co se mi může stát je, že YouTube moje videa smaže. Zatím mi nic sice nesmazali, ale člověk nikdy neví. Možná na mě někdy přijde nějaká velká žaloba a už o mě neuslyšíte (smích).

LN: Když už jsme u problémů, potkal vás nějaký při natáčení?

Vždycky se objeví nějaké patálie nebo problémy, ale spíš se jim smějeme, než u nich brečíme. Máme ale spousty historek. Je jich tolik, že na to plánuju udělat dokonce přednášku. Bude se jmenovat „FuckUp night" a už jsem si na ni připravil rozsáhlou prezentaci, která bude provázena mými videi. Budu tam mluvit hlavně já z pozice tvůrce a podělil bych se o historky z natáčení.

Marty McFly zachraňuje českou budoucnost tím, že napravuje české skandály. Orsavovo nejnovější video na internetu za necelé tři dny zhlédlo na 40 000 lidí.