‚Vietnam je organizovaný zločin,‘ řekl Zaorálek. Velvyslanectví si na něj stěžuje u ministerstva zahraničí

PRAHA Vietnamské velvyslanectví předalo v pondělí českému ministerstvu zahraničí diplomatickou nótu, v níž si stěžuje na výroky předsedy zahraničního výboru Sněmovny Lubomíra Zaorálka (ČSSD) o Vietnamu. Potvrdila to česká diplomacie. Podle mluvčí ministerstva zahraničí Michaely Lagronové představitelé úřadu ujistili vietnamské diplomaty, že Zaorálkova slova neodrážejí oficiální českou pozici. Zaorálek koncem června ve výboru řekl, že Vietnam je organizovaný zločin a stalo se z něj bezpečnostní riziko prvního řádu.

Podle Lagronové se zástupci ministerstva zahraničí shodli s vietnamskými diplomaty, že vztahy obou zemí jsou přátelské a na velmi dobré úrovni. „Vietnamská strana si dále cení postavení národnostní menšiny, kterému se vietnamská komunita v ČR těší od roku 2013. Případné problémy jsou průběžně řešeny vzájemným jednáním. V červnu 2017 byly dále podepsány dvě smlouvy, o spolupráci v boji proti trestné činnosti a o předávání odsouzených osob, které po svém vstupu v platnost poskytnou právní rámec pro posílenou spolupráci v těchto oblastech,“ uvedla Lagronová.



Bývalý ministr zahraničí Zaorálek na jednání zahraničního výboru Sněmovny uvedl, že ve Vietnamu je špatná situace s vydáváním víz do Česka a že se věcí zabývala i Bezpečnostní rada státu. Z Vietnamu se podle něj stalo bezpečnostní riziko prvního řádu. „Vietnam je prostě organizovaný zločin. Já když jsem byl v Hanoji a v Saigonu, tak se mi Vietnamci omlouvali, normální Vietnamci, že nám prostě takovýmto způsobem posílají takovýto rozsah zločinu do České republiky,“ řekl ve výboru.

Zaorálek také uvedl, že hlavním problémem mezi Českem a Německem je výroba pervitinu a čínské nebo vietnamské gangy, které ho vyrábějí. „Škody způsobené České republice jsou takového rozsahu, to byly desítky miliard, to si pamatuji, že i (bývalý ministr financí a nynější premiér) Andrej Babiš (ANO) byl šokovaný, když viděl ty sumy, jaké ztráty to jsou pro Českou republiku,“ řekl Zaorálek. Informace podle něj nebyly nikdy v plném rozsahu zveřejněny a jednalo se o nich pouze na Bezpečnostní radě státu. Vietnamská strana podle něj nebyla schopná s problémem nic dělat.