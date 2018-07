VIEWEGH: Nejhlubší lidské dno. Český spisovatel křivého charakteru se stal Prasákem týdne

PRAHA Tentokrát začnu i skončím u klišé, jež mají (jak vás o tom my, co píšeme do českých novin a časopisů, proti své vůli občas přesvědčujeme) hojný výskyt, jakož i mnoho podob. Stačí otevřít kterýkoliv deník, týdenní magazín nebo lifestylový měsíčník – a hned nějaké pěkné klišé najdeme: Nestárnoucí Mick Jagger a spol. se podruhé valí do Prahy…

No tak předně: zpěvákovi kapely The Rolling Stones bylo sedmdesát, takže prokazatelně stárne (a ne že ne), a za druhé se Jagger a spol. v předvídatelném rozporu s názvem kapely do Prahy ani tentokrát nepovalí, nýbrž opět přiletí (první třídou). Nebo: Přecpaní Trumpem, hlásá Mladá fronta Dnes.

Zkušený novinář Milan Vodička chce čtenářům bezpochyby sdělit, že většina Američanů je unavena inflací zpráv o prezidentovi, nicméně kvůli onomu zavádějícímu klišé v názvu (asi za něj nemůže Vodička, nýbrž editor) vypadá jeho článek jako plošná studie amerických gastroenterologů.

A teď třeba jedno z tisíců klišé filmových: Vleže obědvající ozbrojený francouzský policista z protiteroristického oddělení (pochopitelně se sluchátkem v uchu), který ze střešního okna konspiračního pařížského bytu (situovaného jen pár set metrů od Eiffelovky) triedrem pozoruje nejbližší mešitu, náhle odhodí bagetu s camembertem, odstrčí poloprázdnou sklenici burgundského a zapíná nahrávání odposlechu.

Sluchátka mu evidentně dostatečně netěsní, protože my diváci zřetelně slyšíme několik nervózních vět v arabštině, které vzdělaný francouzský policista-arabista v podání Daniela Craiga ihned přeloží do dostatečně hlasité angličtiny – a pro nás Čechy, kteří anglicky neumíme dost dobře, se na dolním okraji filmového plátna ukáží titulky: Oblékni si v klidu tu vestu s výbušninou, Mustafo! Spínač jemně uchop pravou rukou! – Když já se bojím umřít! – Ničeho se neboj, Mustafo, v nebi na tebe čeká šedesát panen! Daniel Craig zachmuřeně přikývne, srkne si červeného vína a volá na základnu…



A nakonec jedno aktuální, neméně stupidní klišé myšlenkové: před pár lety rozvedený český spisovatel křivého charakteru, který není pořádný chlap a nemá koule, a proto odchod manželky dodnes psychicky neunesl, vypočítavě kývl na nabídku ředitele redakce Lidových novin psát pro magazín Pátek po dobu jednoho roku fejetony, aby tak jejich prostřednictvím šířil pomluvy o své exmanželce (přestože je tu samozřejmě milion jiných témat, o nichž by snadno mohl šestapadesátkrát napsat přesně dva tisíce sedm set znaků), čímž se stává Prasákem týdne, a znovu se tak dotýká toho nejhlubšího lidského dna!