VIEWEGH: Pilíře rodičovské výchovy. Desatero zaručených otcovských tipů

PRAHA Rodičovská výchova musí, jak známo, začít už v raném dětství. Jediný příklad za všechny: moji rodiče mi už v předškolním věku vysvětlovali, že když mne někdo pozve na oběd, je slušné hostitelům při odchodu za pozvání poděkovat – a to dokonce i v případě, že mi nechutnalo. S příchodem puberty mi drtivá většina podobných rodičovských rad samozřejmě začala připadat trapná a nesnesitelně otravná a vášnivě jsem se proti nim bouřil.

Jako otec tří dcer ovšem dnes už chápu, že trapnost a nesnesitelná otravnost představují základní pilíře kvalitní rodičovské výchovy: pokud své děti dostatečně neotravujete a pokud jim vaše rodičovské rady, vaše chování, vaše zásady, názory a vůbec všechno, co děláte či říkáte, nepřipadá trapné, věřte mi, že je něco špatně – a měli byste se začít obávat o jejich budoucnost.



Je totiž nanejvýš důležité, aby pubertální dítě mělo ve svých rodičích dostatečně záporný vzor, vůči kterému se může kriticky vymezit. Řečeno bez servítků: čím větším blbcem coby rodič budete, tím víc pro zdravý vývoj svého dítěte uděláte. Dospívajícímu dítěti nemůžete poskytnout lepší službu, než když se v jeho očích dobrovolně stanete kreténem! Obětovali jste se na maximum!

Tady je desatero zaručených otcovských tipů, jak na to:

1. Používejte zásadně starý, nejlépe tlačítkový mobilní telefon a zároveň sentimentálně vzpomínejte na pevné linky a telefonní budky.

2. Trvejte na tom, aby vaše dospívající dítě během oběda či večeře svůj chytrý telefon nemělo na stole.

3. Opakovaně a nahlas nadávejte na internet (a láskyplně vzpomínejte na Zlaté stránky).

4. Nikdy si nezakládejte facebookový profil a nepoužívejte ani žádné jiné sociální sítě!

5. Když jdete s dospívajícím dítětem na procházku, vezměte si kravatu a košili si zasuňte do kalhot. Doma nechoďte naboso, ale noste bačkory.

6. Odmítejte nakupovat v OC Chodov!

7. Pokud vás dospívající dítě do OC Chodov přece jen přinutí odjet, vezměte si kravatu, košili si zasuňte do kalhot a odmítněte si vyfotit číslo parkovacího místa na mobilní telefon (a předstírejte, že si ho zapamatujete).

8. Sarkasticky se vyjadřujte k chuti a ceně nápoje jménem Bubble Tea.

9. Dívejte se doma na černobílé filmy z šedesátých let. Pokud z reakcí vašeho dítěte vycítíte, že dotyčným snímkem nepohrdá dostatečně, nebo se mu dokonce líbí, založte do přehrávače jakýkoliv film z let sedmdesátých.

10. Když si vaše dospívající dítě přivede domů stejně staré kamarády či kamarádky, nejprve se všem s milým úsměvem představte a potom se vstřícně zeptejte: „Co mohu vzácné návštěvě nabídnout k jídlu nebo k pití?“ Z výrazů obličeje všech přítomných teenagerů obratem radostně zjistíte, že vaše kreténství bylo právě definitivně potvrzeno.