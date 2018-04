VIEWEGH: Pište svým mrtvým!

PRAHA „Odteď pokaždé, když budu sjíždět sjezdovku, budu v mysli s tebou!“ napsala před zimní olympiádou v Pchjongčchangu americká lyžařka Lindsay Vonnová na Instagram svému zesnulému dědečkovi. Dočetl jsem se to sice poněkud opožděně, přesto mne ta zpráva okamžitě zaujala – na rozdíl od většiny spoluobčanů, které lesk zlatých medailí Ledecké zjevně zaslepil natolik, že korespondenci Vonnové s jejím mrtvým příbuzným patrně vůbec nezaznamenali. Takže to teď musím napravit já.

Oproti většině Čechů si totiž uvědomuji, že zatímco dvě takzvaně historická vítězství Ester jsou ve skutečnosti značně pomíjivá (prosím vás, kdo si za dva tři tisíce let na nějakou Ledeckou ještě asi tak vzpomene?), ze zdánlivě nenápadného objevu Lindsay Vonnové, že přes Instagram si lze dopisovat s mrtvými, bude lidstvo čerpat už navždy! Jen si představme ty obrovské možnosti, které se nám díky Instagramu otvírají! Konečně budeme svým zesnulým příbuzným a přátelům moci napsat všechno to, co jsme jim nestihli říct! Konečně jim budeme moci položit všechny dosud nezodpovězené otázky! Mě na první dobrou napadají třeba tyhle:



Ahoj tati, to jsem já, tvůj syn Michal. Pořád se mi stejská! Fakt! Nebudu předstírat, že na tebe myslím každej den, to bych kecal, ale občas si fakt vzpomenu – třeba když si otvírám víno☺️(tenhle symbol, tati, teď všichni děláme, když chceme upozornit na vtip). Doufám, že se tam nahoře máš dobře. Mimochodem, před pěti lety jsem tě k vám málem nedobrovolně následoval. To nedobrovolně si nevykládej špatně, mám tě rád a fakt bych tě chtěl zase vidět – jestli to tam nahoře funguje takhle –, jenomže moje dcery, máma, bráchové a pár dalších lidí, z nichž některý už ani neznáš, mě tu ještě potřebujou. Mimochodem, jak se vlastně mrtvej cejtí? Nejspíš se ptám blbě, ale když srovnáš svůj život předtím a ten současnej – kterej z toho vychází líp? Kolik bys tomu vašemu ubytování dal hvězdiček? A co jídlo? A jaká je pokojová teplota (dobře si vzpomínám, jak jsi furt větral). Pokud jsou moje otázky mimo mísu, tak se nezlob. Uznej: jak mám tyhle věci jako živej vědět? Jenom bych prostě rád aspoň tušil, do čeho jdu – to určitě chápeš, všichni si pamatujeme, jak důkladně jsi vždycky vybíral hotel pro rodinnou dovolenou…

Hele, tati, kdyby existovalo něco, co bych pro tebe mohl tady zezdola udělat, dej mi určitě nějak srozumitelně vědět! Máma, bráchové, já a i naše početný rodiny jsme celkem zdraví a máme se docela dobře, takže o nás si starosti dělat nemusíš!

Opatruj se!