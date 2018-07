VIEWEGH: Přežít Brno. Přemýšlím, kdy a kde jsem bydlel hůř a nemyslím to jako vtip

BRNO/SÁZAVA Vzhledem k onomu provokativnímu názvu musím předeslat, že moravskou metropoli mám upřímně rád a že ji považuji za jedno z nejpříjemnějších měst v zemi. Věřím rovněž, že až běsnící vulkán právě skončivšího brněnského festivalu ProART, v jehož rámci jsem měl tři dny vést (a jeden den také skutečně vedl) kurz tvůrčího psaní, přestane chrlit gejzíry záporných emocí a lávové pole vzpomínek vychladne, má láska k Brnu se znovu vrátí…

Ale po pořádku: přestože kvůli svým zdravotním problémům účast na podobných akcích poslední léta odmítám (a přestože jsem navíc věděl, že v daném termínu budu mít dle porozvodových domluv s exmanželkou v péči obě dospívající dcery), jsem se nakonec ředitelem festivalu ProART Martinem Dvořákem nechal ukecat. Svou účast jsem ovšem podmínil splněním těchto bodů:

1. dostatečnou propagací kurzu (která zajistí takovou účast, aby mnohahodinová cesta ze Sázavy do Brna a zpět a hlavně ten třídenní pobyt a všechno mé pedagogické úsilí měly smysl),

2. slušným ubytováním a

3. neurážlivým honorářem – a Martin Dvořák mi toto vše přislíbil.

Budiž po pravdě řečeno, že penzion jsem si na základě Dvořákem zaslaných fotografií vybral sám – dodávám ovšem, že šlo o značně limitovaný výběr ze dvou nijak oslnivých ubytovacích možností, takže jsem se kromě hrstky fotek řídil spíše názvem (apartmány vily Tugendhat, Muchova 3), nicméně po příjezdu do Muchovy ulice jsem byl organizátory telefonicky přesměrován do jiného, tentokrát už bezejmenného apartmánu v ulici Trávníky 62, kde byl pro nás připraven dusný vybydlený pokojík nad hospodou, rušnou silnicí a tramvajovými kolejemi.

„Přežijete to?“ vzdychl jsem směrem k dcerám.

„Ale jo,“ odpověděly rozpačitě.

„Ubytování v pořádku?“ zeptal se mne odpoledne Martin Dvořák, který přišel osobně zkontrolovat mou práci na semináři (na nějž se dostavilo všeho všudy pět studentů).

„Přemýšlím, kdy a kde jsem bydlel hůř,“ pravil jsem, nicméně Dvořák si mou odpověď patrně vyložil jako vtip.

Že nežertuji, jsem jej přesvědčil až v půl jedné v noci – poté, co jsem se definitivně vzdal naděje, že ona do krve rozhádaná partnerská dvojice na chodníku před hospodou na sebe po zavírací hodině ve 23.00 přestane hulákat – a v krátké pauze před příštím průjezdem tramvaje jsem Dvořáka v textové zprávě o situaci informoval a sdělil mu, že za rozbřesku odjíždíme domů – na což mi sofistikovaně odpověděl, že vybírali pokoj podle nabídky hostitele a že nemohou chodit do pokojů a ověřovat to.

Honorář za odpracovanou část kurzu jsem samozřejmě nedostal žádný.