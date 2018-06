VIEWEGH: Účast ve Studiu 6 České televize je zážitkem srovnatelným s požitím halucinogenů

PRAHA Aby měla ranní televizní studia pět dní v týdnu co vysílat, musí si neustále zvát velké množství hostů – například herců, zpěvaček, modelek, youtuberek či kuchařů. Když žádná z těchto celebrit nemá čas, má silnou menstruaci nebo se jí nechce tak brzy ráno vstávat, televizní produkce narychlo osloví jakéhokoliv člověka s dostatečně výstředním koníčkem – třeba sběratele rozmočených pivních tácků nebo muže, který tráví každou neděli v nevyhřáté domácí sauně…

Pokud se však ani tato náhradní osobnost nemůže v dotyčný den do televizního studia dostavit, bývá narychlo osloven buď malíř pokojů, který nepoužívá štafle, nebo český spisovatel. Díky této zavedené praxi jsem si nedávno v České televizi Ostrava mohl znovu ověřit, že ranní vysílání veřejnoprávních a komerčních televizí se od sebe liší méně, než by člověk očekával, a že osobní účast ve Studiu 6 je zážitkem srovnatelným s požitím halucinogenů.

V zájmu objektivity budiž řečeno, že když host nepochází (tak jako já) z Ostravy, bývá v předvečer pořadu ubytován v čtyřhvězdičkovém ostravském hotelu v pokoji s dobře zásobeným minibarem a kabelovou televizí, takže může zhlédnout zápas MS v hokeji, francouzskou kriminálku a několik amerických akčních filmů, a přitom mít stále co pít. Proto si ani nemusí nařizovat budík a v 6.55 (tj. Přesně čtvrthodinku po skončení krimiseriálu Tělo jako důkaz, během níž si v klidu vyčistí zuby a oholí se), ve veselé náladě, sjede výtahem k východu, kde už na něj čeká televizní taxík.

Jakmile do něj host ztěžka usedne, s počínající nervozitou si uvědomí, kolik toho během noci vypil, a proto si v notebooku na webových stránkách ČT Ostrava rychle vyhledá, co ho vlastně za chvíli čeká: Dnes usmažíme koblihy. Pozveme na Jízdu králů do Kunovic, kterou zapsalo na svůj seznam UNESCO. A přijede i budoucí král! Dále doslova přiběhne mladý muž, ultramaratonec, který nedávno přeběhl Českou republiku od západu na sever. V nohách měl 666 kilometrů a klidně by běžel dál.

Potom se budeme snažit vyznat v klíšťatech: jeden z jejich druhů – piják lužní – je teď hledaný v rámci přírodovědného projektu. Vyrobíme hudební nástroje z mrkve a jiné zeleniny, dokonce sestavíme malý zeleninový orchestr. Také přijde kytarista, skladatel, textař a především zpěvák s nezaměnitelným tenorem – Luboš Pospíšil. A ještě se můžete těšit na spisovatele Michala Viewegha. Soutěžit budeme o hrnek z naší limitované edice. Host si bezděčně představí nacucané tělo klíštěte – a opožděně pochopí, že on sám pil evidentně příliš málo.