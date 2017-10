Vinaři letos uvedou na trh přes dva miliony lahví Svatomartinského vína

BRNO Vinaři letos uvedou na trhu znovu mírně přes dva miliony lahví Svatomartinského vína, což je stejně jako loni. Výroba mladého vína je ve finálním stadiu, na vinicích zbývá zhruba pětina hroznů na klasické víno, kterou hlídají před lidmi i špačky takzvaní hotaři.

„Hrozny pro výrobu Svatomartinských vín jsou už sklizeny všechny. Výroba Svatomartinského je už ve finálním stádiu - dokváší a víno se pomalu stáčí a filtruje,“ řekl hlavní sommeliér Národního vinařského centra Marek Babisz.



Mladé víno lidé poprvé ochutnají v sobotu 11. listopadu. Hlavní košt se chystá na brněnském náměstí Svobody. „Přestože z jara vinice zasáhly mrazy a v září potrápily vinaře deště, Svatomartinskému se většina pohrom až nečekaně vyhnula. Vína tak bude dost a také jeho kvalita bude dobrá,“ uvedl ředitel Vinařského fondu Jaroslav Machovec.

Známku Svatomartinská mohou získat jen vína, která projdou hodnocením. Letošní ročník bude ve Valticích posouzen odbornými komisemi 25. a 31. října. Tak jako každoročně se dá už podle přihlášek odhadovat nejvyšší zastoupení bílých Svatomartinských vín (Müller Thurgau, Veltlínské červené rané a Muškát moravský), kterých bude na trhu cca 42 procent, následovat budou růžová vína (Modrý Portugal, Svatovavřinecké a Zweigeltrebe) s 30 procenty a 28 procent červených (Modrý Portugal a Svatovavřinecké).

„Zatímco počet zapojených vinařů i objem jejich produkce se během posledních let už relativně ustálil, zajímavostí posledních let je, jak se promítá rostoucí zájem spotřebitelů o naše růžová vína také do Svatomartinských. Letos tak poprvé objem produkce růžových Svatomartinských pravděpodobně překoná množství vín červených, a to jejich hlavní sezona teprve přijde s prvními teplými jarními dny,“ dodal Machovec.

V roce 2005, kdy byla značka Svatomartinské v režii Vinařského fondu uvedena na trh poprvé, se do projektu přihlásilo 36 vinařství. V loňském roce už Svatomartinská vína vyrábělo 111 vinařství, která dodala na trh cca 2,3 milionu lahví. Svatomartinská vína se stala hitem, a vinaři tak plánují vyrobit letos minimálně stejné množství Svatomartinského jako v loňském roce.