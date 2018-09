DIVADELNÍ OKÉNKO: Vítejte na kolbišti nové hry Petry Hůlové. Strážci občanského dobra přichází

Rodinný střet na půdorysu volebního roku. Petra Hůlová vychází ze svého původního stejnojmenného románu, jehož postavy nechává v nové hře Strážci občanského dobra 2 o pár let zestárnout a konfrontovat přítomností. Jaké je Česko „očima poražených”, to se v režii Adama Svozila naznačí v Divadle MeetFactory.

V průběhu práce na divadelní hře Petra Hůlová došla k zjištění, že od vydání původního románu se zdejší společnost v lecčem proměnila. „Český intelektuální mainstream se posunul doleva a pravolevý konflikt mezi intelektuály v podobě, v jaké je vykreslen v knize, už podle mého neexistuje,” nastiňuje východisko své hry autorka.



Někdejší románový konflikt (jako třeba tažení občanů, kteří se spojí s Vietnamci proti Romům), jako by s předstihem postihoval reakci na uprchlickou krizi. Ztvárňovat nyní takový motiv by bylo passé. Nová hra místo aby se stala pouhou adaptací je takto spíš navázáním a svéráznou aktualizací. Své postavy Hůlová nechává zhruba o patnáct let zestárnout a vystavuje je dnešnímu politickém dění.

Co je odkazem „zlatých” devadesátých let? Proč chce Marie dělit queer na bohaté a chudé? Jaký umlčovaný hlas chce Michal podpořit a jak to dopadne s babičkou? Proč se Jiří Drahoš odmlčel? Odpovědi ve svých konfrontacích budou zprostředkovávat herci Zuzana Ščerbová, Natália Drabiščáková, Tomáš Petřík, Zoja Oubramová a Vladimír Pokorný. Na premiéru, která proběhla v továrně v neděli 17. června, naváže den nato první repríza. Vaše rodina se bude moci na kolbiště volebního roku poté opět podívat zase na podzim.