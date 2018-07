Putin a Trump mohli vidět cestou z letiště stovky provokativních billboardů

Helsinki Na 300 reklamních ploch si pronajaly finské noviny Helsingin Sanomat, aby „přivítaly“ ve Finsku ruského prezidenta Vladimira Putina a jeho amerického protějška Donalda Trumpa. Nápisy vítají oba prezidenty v „zemi svobodného tisku“, ale recyklují také své starší titulky mířící na oba zúčastněné.

Tři stovky ploch spojené s kampaní finských novin byly vybrány tak, aby lemovaly cestu obou prezidentů z letiště až na místo setkání v prezidentském paláci v Helsinkách.

„Pane prezidente, vítejte v zemi svobodného tisku,“ stojí na části ze tří set pronajatých ploch. Jiný nápis připomíná titulek ze 16. února 2017, stojí na něm: „Trump zuří kvůli únikům a viní média za komplikování schůzky s Putinem.“ Na reklamních plochách od billboardů po obrazovky na zastávkách se objevily titulky s podobnou tematikou, které noviny zveřejňovaly posledních 18 let.

As we welcome the presidents to the summit in Helsinki, we @hsfi want to remind them of the importance of free press. 300 billboards on the routes from the airport to the summit are filled with news headlines regarding presidents’ attitude towards the pressfreedom. #HELSINKI2018 pic.twitter.com/KmYJtLyeNE