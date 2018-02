Vítková a spol. se snad už dočkají závodu a Češi vstupují do hokejového turnaje

PRAHA Vytrvalostní závod biatlonistek na olympijských hrách v Pchjongčchangu byl ve středu kvůli očekávanému silnému větru s předstihem odložen na čtvrtek. Začít by měl v 9:15 SEČ, mužský čtvrteční závod byl posunut o půl hodiny na 12:30.

Počasí se začíná uklidňovat. Počasí ve srovnání s minulými dny přitom není nejhorší. Pominul silný mráz a na první pohled fouká méně. „Podmínky jsou skoro nejlepší, jaké jsme tu zažili, ale jsou poryvy, ve kterých se střílet nedá. A to si myslím, že je pro individuální závod zásadní, protože je penalizace na minuty, a když závodník musí čekat, ztrácí čas a bylo by to ne úplně fér. Olympiáda je jednou za čtyři roky, a pokud je to snesitelné, tak je dobré to udělat co nejférovější. Proto si myslím, že to je dobrý krok,“ řekl Rybář.

Na start se chystaly i Veronika Vítková, která už má bronzovou medaili ze sprintu, Markéta Davidová, Jessica Jislová a Eva Puskarčíková. Na třetí olympijský titul chtěla útočit Němka Laura Dahlmeierová. Místo závodu si večer biatlonistky zatrénovaly a zprávu o odložení přijaly podle šéftrenéra s klidem. „Myslím, že nebrečely. Ale vždy je to tak, že ne každý chce odkládání, ale tím, že je to uprostřed programu, tak se nic neděje. Naopak, pro ně je to den navíc po závodech a myslím, že tím vůbec nic neztratily,“ řekl Rybář.



Francouz za Česko proti Koreji. Historicky prvním vzájemným soubojem s Koreou vstoupí ve čtvrtek čeští hokejisté do olympijského turnaje. Pod pěti kruhy nebudou poprvé od Nagana 1998 startovat hráči z NHL a svěřence trenéra Josefa Jandače čeká na úvod konfrontace s domácí reprezentací, ve které budou jasnými favority. Korejci ještě nikdy nestartovali v elitní skupině mistrovství světa a v žebříčku Mezinárodní hokejové federace jim patří až 21. místo. Česko je šesté.

„Příprava končí a začíná to, na co jsme se všichni těšili,“ řekl trenér Josef Jandač po dnešním tréninku, kterému předcházelo oficiální focení reprezentace. Jeho součástí již byl dodatečně nominovaný Martin Růžička, zraněný Milan Gulaš naopak dnes odletěl domů. „První zápas vůbec nebude jednoduchý, i když by to měla být povinná výhra. Ale je to vstupní utkání, spousta hráčů na olympiádě nebyla, což platí i o Korejcích. Ale půjdou do toho s trochu lehčími hlavami, že nemají co ztratit,“ předpokládá Jandač.



Senát bude řešit e-recepty. Roční odklad sankcí za nepoužívání elektronických receptů a zvýšení počtu členů sněmovních kontrolních komisí budou hlavními body čtvrteční schůze Senátu. Horní komora má projednat také petici za dostavbu rychlostní silnice R6 (nynější dálnice D6) z Prahy do Karlových Varů a Chebu nebo senátorské předlohy.

Novelu, která má pro letošní rok zrušit sankce lékařům za nepředepisování e-receptů, by měl Senát schválit beze změn. Doporučily mu to jeho výbory ústavně-právní i zdravotnický. Rok bez postihů podle ministra zdravotnictví v demisi Adama Vojtěcha (za ANO) vytvoří prostor k vylepšení systému.

Budoucnost Erasmu. V Bruselu proběhne jednání ministrů školství zemí EU. Hovořit budou například o budoucnosti programu studentských výměn Erasmus+ po roce 2020, tedy v dalším finančním období. Debatovat se má též třeba o způsobech jak posílit výuku jazyků, vzájemném uznávání diplomů či zřízení Evropské karty studenta. Za ČR se účastní náměstek ministra školství Jindřich Fryč.