Eames Celebration: Vitra Design Museum poctí nejvýznamnější designéry 20. století

Charles a Ray Eamesovi patří k nejvýznamnějším designérům 20. století. Jejich nábytek, filmy, publikace, výstavy a instalace ovlivnily několik generací designérů a dodnes jsou součástí každodenní kultury.

Žádné jiné jméno v oblasti designu nesymbolizuje tak výrazně technickou dokonalost a nadčasovou estetiku a žádné jiné jméno nebývá tak úzce spojováno s poválečnou podnikatelskou kulturou na americkém západním pobřeží, než Charlese a Ray Eamesovi.

Vitra Design Museum pořádá od 30. září 2017 do 25. února 2018 současně čtyři výstavy nazvané An Eames Celebration, které nabízejí zcela nový pohled na dílo proslulého manželského páru.

Ústředním bodem série výstav ve Vitra Campusu je rozsáhlá retrospektivní výstava Charles & Ray Eames. The Power of Design v hlavní budově Vitra Design Musea. V Hasičské zbrojnici se představí více než 100 filmů manželů Eamesových. Filmová přehlídka nese název Ideas and Information. The Eames Films. Výstava ve Vitra Design Museum Gallery nazvaná Play Parade. An Eames Exhibition for Kids vybízí návštěvníky, aby si prohlédli a vyzkoušeli hračky, které manželé Eamesovi navrhli.



Ve Vitra Schaudepot je umístěná výstava Kazam! The Furniture Experiments of Charles & Ray Eames. U příležitosti 110. výročí narození Charlese Eamese je vystavena trojrozměrná kolekce Eames Office v celém jejím rozsahu. Tyto objekty, k nimž patří kompletní inventář prototypů a experimentálních modelů manželů Eamesových, jsou od roku 1988 ve fondech Vitra Design Musea.