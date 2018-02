PETRÁČEK: Vizionář Elon Musk je dobrý showman. Ale bude i úspěšný?

PRAHA Předvedl to s frajerstvím sobě vlastním. Po trajektorii kolem Slunce teď obíhá jeho elektrické auto Tesla s figurínou Starmana, hudbou Davida Bowieho a knihou Stopařův průvodce po galaxii. Jako by chtěl překonat i to pověstné paroubkovské: Kdo z vás to má? I David Černý musí uznat, že jeho plastika auta visící na pražské galerii Meet Factory je proti Muskově kousku odvar.

Je to frajer, lze říci po úspěšném startu rakety Falcon Heavy. Elon Musk s firmou SpaceX dokázali porazit státní agenturu NASA. Ta teď srovnatelný nosič nemá. Řečeno obecně: Musk rehabilitoval vizionáře, ba samo slovo vizionář. Často se cituje výrok německého kancléře Helmuta Schmidta: „Kdo má vizi, ať jde k lékaři.“ Je snadné tak dehonestovat každého, kdo se o něco snaží. Musk ovšem v úterý dokázal, že vizi (levnou dopravu do kosmu pomocí opakovaně použitých raket) nejenom má, ale že ta vize skutečně funguje.



Lze říci, že sám Musk naplnil sedmdesát let starou vizi Raye Bradburyho. Když Bradbury psal své Marťanské povídky, v lecčems středeční stav netrefil. Nedokázal si představit, že posádka rakety bude online komunikovat se Zemí, natož internet. Ale už tehdy předpokládal, že na Mars budou létat rakety soukromé. K tomu vykročil až Elon Musk.

V úterý úspěšně předvedl, že soukromník je schopen postavit nejen menší raketu a nákladní modul pro zásobování oběžné dráhy Země (jak to učinil s modulem Dragon již před šesti lety). Předvedl, že soukromník vyvine dokonce raketu schopnou letu k Měsíci i k Marsu. Raketu, jejíž první stupně se bezpečně vracejí, aby byly připraveny k dalšímu použití a tím celý projekt zásadně zlevnily.

Elon Musk dokázal, že je dobrý showman i romantik. Že má talent na to, aby získal investory a jejich peníze. Dokázal, že v lecčems je lepší než NASA a její vize. Ale zatím nedokázal jednu důležitou věc: zda jeho vize bude vydělávat. Najde se tolik zákazníků, kteří pro své družice použijí služby rakety Falcon Heavy, že se to vyplatí? To je klíčová otázka, na kterou ještě neznáme odpověď. Teprve pokud se ukáže, že o jeho kosmické služby je skutečně zájem, bude možné říci, že Musk se zapsal do dějin jako úspěšný vizionář.