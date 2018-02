Vláda je rodinná firma. A já jsem hlava rodiny, tvrdí premiér v demisi Babiš

PRAHA „Jednáme o nějaké toleranci a to neznamená, i­ kdyby to nastalo, že KSČM nebo SPD budou mít nějaký vliv na naše vládnutí,“ tvrdí Andrej Babiš v rozhovoru, který pro sobotní vydání LN připravili Kateřina Surmanová a Ondřej Koutník.

Andrej Babiš (ANO), premiér v demisi, už podruhé hledá ve sněmovně podporu pro svou vládu. Prezident mu přislíbil, že si s tím může dát načas. Jeden z tichých partnerů, o ­které Babiš svůj tým opře, už je v podstatě domluvený, toleranci mu dají komunisté. Jako třetí do party přibude buď ČSSD, nebo SPD.



LN: Koho preferujete jako partnera pro získání důvěry?To je jedno, co já preferuju, potřebujeme stabilní vládu na čtyři roky a dostat šanci ukázat lidem jiný styl vládnutí.

LN: Není to jedno, něco to o vás vypovídá.

Dobře víte, že preferuju menšinovou vládu. Není v ní žádný resortismus, nikdo se nehádá, nikdo netweetuje během jednání vlády, nikdo se nepředhání, aby jako první řekl, že něco schválil, nikdo nechodí z vlády rychle mezi novináře, aby to prodal první.

LN: Ministryně obrany Karla Šlechtová s exministrem obrany a ministrem zahraničí Martinem Stropnickým se přou poměrně intenzivně.

To je výjimka.

LN: Ministr průmyslu Tomáš Hüner oznámil, že podepíše dodatek k memorandu o lithiu, vy mu to pak zarazíte.

Já jsem předseda vlády a mám za ni odpovědnost. A já jsem mu dal úkol, že má předložit na vládu právní analýzu, a on ho nesplnil. Respektive ho splnil až po zbytečném mediálním prohlášení.

LN: Vy jste mu dal úkol?

Ano, úkol. Budete říkat, že vláda rozhoduje ve sboru, ale já to řídím jako rodinnou firmu a já jsem hlava té rodiny. Sněmovna nás zavázala, co máme dělat, a on nesplnil zadání.

LN: Vzdálili jsme se od toho, že vaši ministři se také hádají.

Já se nehádám. Jsem předseda vlády a dělám věci, které nikdo předtím nedělal. Stranický premiér vždy kryl svoje straníky, i ­když dělali negativní věci. Já to nedělám, jsem objektivní a měřím každému stejným metrem.