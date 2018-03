Vláda s důvěrou může vzniknout do konce května, řekl Zeman. Jednání s ČSSD jsou podle něj úspěšná

PRAHA Vláda s důvěrou Poslanecké sněmovny by podle prezidenta Miloše Zemana mohla vzniknout do konce května. Dřív předpokládal, že premiér v demisi a šéf ANO Andrej Babiš mu předloží návrh nového uspořádání nejpozději do konce června. Nynější jednání ANO se sociální demokracií o společném koaličním kabinetu, který by mohli podpořit komunisté, jsou vcelku úspěšná a květnový termín se zdá realistický, řekl ve čtvrtek prezident v TV Barrandov.

Klíčový bude podle něj dubnový sjezd sociální demokracie, možná i KSČM, a také vnitrostranické referendum ČSSD o podobě vlády, dodal. ANO, ČSSD a KSČM mají ve dvousetčlenné Sněmovně dohromady 108 poslanců. I kdyby někteří sociální demokraté Babišovu vládu nepodpořili a koalice by se opírala o hlasy alespoň 105 poslanců, považoval by ji Zeman za poměrně stabilní. Nejtěsnější většina 101 hlasů by byla příliš křehká. „Já bych ji nechtěl,“ dodal.



Někteří politici ČSSD nechtějí podpořit vládu kvůli Babišovi, který je trestně stíhán za údajný podvod při získání dotace pro Čapí hnízdo. Při posledních jednáních se o Babišovi už moc nemluví, poznamenal ve čtvrtek prezident.

Poté, co Babišova menšinová vláda v lednu získala jen podporu poslanců ANO, svěřil Zeman premiérovi v demisi i druhý pokus o složení kabinetu. Zopakoval, že mu dal značný časový prostor, aby Babiš nebyl pod tlakem a podařilo se mu domluvit vládu s důvěrou. „Potom odpadnou ty nesmyslné žvásty, že nám vládne vláda bez důvěry,“ řekl Zeman.